Bàsquet / Lliga Endesa
El Granada perd contra el Barça i certifica el descens a Primera FEB
El Breogán apallissa el Lleida en un festival ofensiu per als de Luis Casimiro
Els gallecs prenen aventatge en la lluita amb el Baxi Manresa i el Girona per ser desens
El Coviran Granada és el primer equip de l'ACB que ha certificat el descens a Primera FEB. I ho ha fet venent cara la seva pell. El Barça s'hi ha hagut d'esmerçar per tombar un cuer (98-101) que els ha igualat en molts moments. En la lluita per la desena plaça, el Río Breogán ha près avantatge sobre el Baxi Manresa i el Bàsquet Girona després d'apallissar (114-87) el Hiopos Lleida.
Un Granada combatiu ha plantat cara als blaugrana en un nou partit sense xarxa per als andalusos. Sota la direcció de Marcos, els visitants han liderat un primer període en què l’exmanresà Valtonen ha assumit força protagonisme al costat d’Alibegovic, a la pintura.
Jassiel Pérez ha situat els granadins per davant a l’inici del segon quart amb vuit punts consecutius (24-22), però Punter s’ha assegurat que el Barça recuperés el control del partit (27-36) amb la seva electricitat característica. Els d’Arturo Ruiz no s’han destarotar, cedint només set punts al descans (35-42).
A la represa, els locals han igualat el partit a 49 de la mà de Bozic, Costa i Valtonen, fent aixecar els aficionats dels seients.La resposta dels de Pascual no s’ha fet esperar. Un 2+1 de Willy i un triple de Punter els hi ha donat aire. Però el matx era vibrant i els andalusos no estaven disposats a rendir-se. Així, el caràcter de Rouselle, Howard i Pérez, juntament amb els passos de ball de Bozic, instauraven novament l’empat (68-68).
Les forces s’han acabat desequilibrant en un últim quart en què el Barça ha aprofitat el seu talent i fons d’armari per deixar el Granada a l’estacada.
El Breogán passa per sobre del Lleida
Els gallecs han iniciat el partit com una moto. Un triple de Kurucs i un de Francis Alonso contra taulell han obert i tancat un primer període en què els locals han dut la batuta. El duel era molt vistós, amb anades i tornades constants. El poder interior de Krutwig i Diagne mantenia els de la Terra Ferma a una distància salvable.
Però llavors el Breogán ha atac a cop de triple fins a obtenir una màxima diferència de vint punts (48-28) a l’equador del segon quart. Semblava que el temps mort de Gerard Encuentra canviava la dinàmica amb cinc punts seguits dels lleidatans, però de nou els de Casimiro han incrementat la renta fins als 25 al descans (63-38).
En el tercer període s’ha produït un infructuós intercanvi de cistelles per als interessos del Lleida. A més, dos triples seguits d’un Kurucs imaparable i un altre d’Aranitovic perpetuaven el festival lucense. La defensa dels burdeus era massa permissiva davant un Breogán coral i que s’agradava.
Amb trenta punts de diferència, el Breogán s’ha relaxat en els primeres compassos d’un intranscendent darrer quart, fet que li ha permès el Lleida baixar dels vint. Malgrat aquesta circumstància, els gallencs s’han tornat a posar mans a la feina fins arribar a uns escandalosos 114 punts.
