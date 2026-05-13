Crisi al Reial Madrid
Les millors frases de Florentino Pérez a la roda de premsa: «Volen que estigui en fase terminal»
El màxim mandatari del Reial Madrid va anunciar ahir que convoca eleccions a la presidència
Sergio R. Viñas
Florentino Pérez va comparèixer aquest dimarts davant els mitjans per anunciar que convoca eleccions a la presidència del Reial Madrid, comicis als quals ell mateix es presentarà.
El màxim mandatari blanc, de 79 anys, ha acusat els periodistes de voler treure la propietat del Reial Madrid als seus socis, ha insistit a reclamar una sanció esportiva per al Barcelona pel cas Negreira i ha denunciat una «confabulació» en contra seu.
La seva continuïtat
«Lamento dir-los que no dimitiré. He demanat que s’iniciï el procés electoral per convocar eleccions, a les quals ens presentarem».
La seva salut
«Diuen que no existeixo, que estic malalt, que tinc un càncer terminal. La meva salut és perfecta, si tingués càncer hauria d’entrar en un centre oncològic […]. Si no he anat al metge. Volen que estigui en fase terminal. Un amic m’ha dit que hi ha un lloc a la Xina per a les malalties oncològiques. No em cago en el seu pare perquè… S’ho han cregut fins i tot els meus amics [que estic malalt]».
El cas Negreira
Ens enfrontem al cas Negreira, un escàndol que encara no s’ha resolt, amb àrbitres encara. Estem fent un dossier, des de fa dos anys, de 600 pàgines que enviaré a la UEFA, no hi ha precedent en el futbol mundial, diu el president del CTA que ens n’hem d’oblidar. Però com ho hem d’oblidar… A veure si la UEFA hi fica mà, que la ficarà. Hi ha hagut una corrupció pagada durant 20 anys. He vingut a lluitar, no que els àrbitres s’enriqueixin amb els diners del Barcelona. El cas més greu de corrupció de la història del futbol».
Els periodistes
«El meu pare llegia l’‘Abc’ i m’hi va subscriure fa molts anys, però ara he pres la decisió que em donaré de baixa de l’‘Abc’ per honrar el meu pare, que m’ho agrairà […]. ¿Per què els periodistes es volen ficar amb el club més prestigiós, més valorat i amb més seguidors del món? Volen quedar-se amb el Reial Madrid.
La seva feina
«M’han escollit el millor president de la història del Reial Madrid. Jo lluito contra tots. Soc el president més premiat de la història»
Les eleccions
«Que algú vingui, es presenti i em guanyi les eleccions a mi. Vet aquí per arreglar el tema del Madrid i que sigui dels seus socis. Seré l’últim dels socis del Madrid que se’n vagi. Qui es vulgui presentar, que no s’amgui, que es presenti, en té l’oportunitat. Que expliquin com ho avalaran. Que es presentin tots els que vulguin».
Tracte a les dones
«A veure, aquesta nena, que té dret a parlar, que sou tots molt lletjos».
La baralla Tchouaméni-Valverde
«Són dos xavals fenomenals. No és la primera vegada que es peguen dos jugadors. Però no té més transcendència. Em sembla molt malament, però pitjor que s’hagi filtrat. S’han barallat com es barallen els joves».
La seva presència
«Jo no soc el protagonista del tema esportiu. Jo no acostumo a parlar i tampoc parlo a la meva empresa. No vull filtrar. ¿Per què he d’estar desaparegut? ¿Perquè perdem un partit a la Lliga?
La confabulació
«Han orquestrat una campanya vostès [els periodistes] i altres dolents que hi ha allà fora. És una orquestració dels dolents contra el Reial Madrid»
