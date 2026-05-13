Ball urbà
La School of Dance, de Sant Fruitós de Bages, assoleix dos títols de campions d'Espanya
Els Schoolers, de categoria júnior, i els Schoolitos, en baby, s'imposen en els seus respectius grups d'edat en Urban Display
Regió7
Dos grups de La School of Dance, l’escola de dansa urbana ubicada a Sant Fruitós de Bages, han aconseguit dues primeres posicions al Campionat d’Espanya Urban Display 2026, celebrat a Cornellà de Llobregat, una competició amb gairebé 30 anys de trajectòria.
Els grups premiats han estat Schoolitos, en categoria Baby, i Schoolers, en categoria Junior, amb la qual cosa es consolida el projecte formatiu de l’escola i el seu compromís amb l’excel·lència artística des de les edats més primerenques.
L’Urban Display està considerat un dels campionats de dansa urbana amb més trajectòria i reconeixement de l’estat, reunint anualment escoles i companyies d’arreu del país. El certamen compta amb un jurat internacional format per professionals destacats del món de la dansa urbana i està organitzat per Irene Pallarès, figura reconeguda dins del sector.
Enmig de la temporada
La School of Dance es troba actualment en plena temporada de competicions, un període en què l’escola està obtenint molt bons resultats i destacades posicions en els diferents certàmens en què participa. De les set formacions amb què compta el centre, sis han aconseguit pujar al podi aquesta temporada, amb especial menció a Schoolitos, que no ha baixat del podi en cap de les competicions disputades. La resta de grups també estan signant una molt bona trajectòria competitiva.
La School of Dance fa dos anys i mig que és a la nova seu de Sant Fruitós de Bages i va néixer amb l’objectiu de crear una potent generació de ballarins a la zona. De moment, ho estan aconseguint, tal com demostren els resultats obtinguts en aquesta competició estatal i al llarg de tota la temporada.
Aquest doble èxit posiciona La School of Dance com un dels referents en dansa urbana a nivell estatal, destacant tant pel nivell tècnic dels seus alumnes com pel treball pedagògic i creatiu del seu equip docent.
A més, aquest 2026 també serà un any clau per a l’escola a nivell internacional. Diversos professors de La School of Dance representaran el país al campionat internacional de hip hop que tindrà lloc a Arizona (Estats Units). El grup competirà amb una coreografia creada per Ivan Cabrellezz, coreògraf de competició de La School i de la seva companyia.
Amb aquests resultats, La School of Dance reafirma la seva aposta per la formació integral dels seus ballarins i per la projecció de la dansa urbana des de la Catalunya central cap al món.
