El Simar Igualada s’acomiada de Les Comes aquesta temporada amb una nova victòria davant l’Alcorcón (2-0)
L'equip dirigit per Raúl Castillo, campió de la categoria des de fa dues jornades, va sumar tres punts més en un partit molt controlat contra el cuer
El Simar Igualada va tancar la temporada a Les Comes amb una victòria davant el Club Patín Alcorcón per 2-0 en la penúltima jornada de l’OkLigaPlata Sud. Els homes de Raúl Castillo, ja proclamats campions de la categoria des de fa dues jornades, van sumar tres punts més en un partit molt controlat davant el cuer de la classificació, que amb aquesta derrota consumava matemàticament el descens a l’OKLiga Bronze.
El duel va tenir un domini clarament arlequinat des dels primers minuts. Tot i que el ritme del partit no va ser especialment alt, el Simar Igualada va portar sempre la iniciativa davant un conjunt madrileny molt enfonsat defensivament i amb dificultats per generar perill sobre la porteria de Jaume-Arnau Marquès. El primer gol va arribar al minut deu i mig de joc. Pau Berent va penjar una bola a l’interior de l’àrea i Miguel Ángel Bautista la va desviar amb encert per establir l’1-0. El conjunt igualadí va continuar dominant i generant arribades, però la manca d’encert en els darrers metres va impedir ampliar l’avantatge abans del descans.
A la represa, el Simar Igualada encara va fer un pas endavant més i va sotmetre clarament el conjunt madrileny. Miguel Ángel Bautista va tenir l’opció de signar el doblet des del punt de penal, però el porter Ramón Riaño va evitar el segon amb una bona intervenció. Els arlequinats, però, van seguir insistint i van acabar trobant el premi: el capità Oriol Carol va recollir una acció ofensiva i, amb un xut creuat, va superar el porter visitant per fer el 2-0. Tot just després, l’Alcorcón va disposar d’una falta directa per la desena falta igualadina, però Guillermo Cuenca no va poder superar un Jaume-Arnau Marquès molt segur sota pals, precisament el dia que celebrava el seu 34è aniversari.
En el tram final, Martí Busquets també va tenir l’opció d’ampliar diferències des d’una falta directa, però el seu llançament es va estavellar al ferro. El partit també va deixar dues notes positives pel futur més immediat de l’equip: el debut dels júniors Pol Ramos i del porter Pol Ticó amb el Simar Igualada; Ramos va sortir d’inici i va disputar molts minuts de qualitat, mentre que Ticó va entrar en el tram final del duel, evidenciant una vegada més el potencial de la base arlequinada.
Amb aquesta victòria, el Simar Igualada arriba als 49 punts i continua completant una temporada pràcticament impecable. Els de Raúl Castillo tancaran la lliga el proper dissabte a la pista del SD Espanyol, davant un equip que segueix lluitant per l’ascens a la màxima categoria estatal.
