Futbol Sala | Segona Divisió B

Asis Boukhress vestirà una temporada més la samarreta del Covisa Manresa

Serà la catorzena temporada de l'ala al primer equip del club bagenc, que es converteix en la primera renovació per al pròxim curs

Asis Boukhress condueix la pilota en el partit contra el Bisontes Castelló / Arxiu/Oscar Bayona

El Covisa Manresa i Asis Boukhress han arribat a un acord de renovació de cara a la pròxima temporada. L'emblemàtic ala manresà és el primer jugador a donar el sí al club i encetarà la seva catorzena campanya al primer equip de l'entitat bagenca.

Asis ha viscut una segona part del curs marcada per les lesions en què, així i tot, ha aconseguit anotar 15 gols en els 15 partits que ha pogut disputar. Amb la seva continuïtat segellada, l'exinternacional pel Marroc es converteix en el jugador que més temps ha estat a la plantilla.

Després de dos anys al Juvenil, Asis va debutar amb el primer equip a finals de l'any 2011 i va començar a formar part de la plantilla a partir de la següent temporada. El manresà ha estat des d'aleshores sempre al club, a excepció del curs 2017-18, firmant importants xifres golejadores.

Asis s'afegeix a la incorporació d'Àlex Tarrea "Terri" en la llista de jugadors confirmats ja per a la temporada vinent sota la direcció de l'exjugador Xavier Santaella. En els pròxims dies, s'espera que el Covisa Manresa segueixi anunciant les noves cares per a la temporada vinent.

