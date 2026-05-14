Bàsquet/Lliga Endesa
El CB Artés té «ganes» de segellar un ascens històric a Tercera FEB
Una victòria dels bagencs a Vilanova i la Geltrú aquest dissabte els garantiria la primera plaça de la competició i la promoció a una categoria en què ja van militar durant dues temporades en la llavors coneguda Lliga EBA
Han fet de la necessitat virtut i no s’han deixat intimidar en una Super Copa que estan dominant en la seva temporada de debut. El CB Artés té a tocar un ascens històric a Tercera FEB si aquest dissabte supera La Parròquia-Sama Vilanova SAM a domicili. Quan falten tres jornades per a la conclusió de la lliga, els bagencs són líders amb un triomf de marge sobre els garrafencs. Per tant, si guanyen, assolirien l’anhelat objectiu perquè tindrien també l’average favorable després de vèncer a casa per un clar 89-57.
Seria el segon ascens a la quarta categoria del basquetbol estatal, una fita que els artesencs van assolir en la temporada de la pandèmia. A la llavors coneguda Lliga EBA, hi van militar durant les campanyes 2020/21 i 2021/22. Una desena plaça en el grup C3, amb un balanç de cinc victòries i disset derrotes, els va comportar el descens. Ara, la il·lusió és màxima.
«Arribem al duel amb moltes ganes. Estem expectants i és especial. L’afrontem des de la satisfacció de la no pressió per ser en un lloc que no esperàvem a inicis de curs, però també amb l’autoexigència d’aconseguir una primera plaça ocupada durant gran part de la temporada», explica a Regió7 l’entrenador del CB Artés, Oriol Sensat.
També el teixit social que envolta l’entitat espera amb candeletes el duel de dissabte. «El club té 42 anys d’història. Estem davant una fita que només ha passat una vegada. És un projecte de dos anys que ha mantingut el nucli i és un èxit de tot un poble que ens dona suport i ve a tots els partits de casa», destaca el tècnic.
L’Artés va aconseguir l’ascens a la primera divisió catalana l’estiu passat per una reestructuració de categories i ampliació de places arran de la creació de la lliga U. Esportivament, se’ls va esmunyir el primer lloc a Copa Catalunya i en la Final Four d’ascens van perdre contra l’Alpicat.
La promoció els ha vingut com aigua beneïda: de passar a liderar la categoria precedent a fer-ho en la superior actual com si hi portessin jugant tota la vida. Els bagencs presenten un balanç de 23 victòries i 4 derrotes en tota la lliga.
Aquestes úniques desfetes han estat a la pista del CB Vic 2-Universitat de Vic (66-65), al feu del CB Ipsi (57-54), a casa contra el JAC Sants Barcelona (58-68) i amb l’AE Minguella-Pure Cuisine a domicili (58-53).
Uns resultats brillants que encara adquireixen més valor i transcendència atenent les dificultats físiques que han patit en la segona part del curs. Lesions tan importants com la de Lluís Soler, Yaroslav Oliinychenko, Pol Camprubí o de l’home referència, Nil Brià, que acreditava una mitjana de 15 punts per partit, amb uns excel·lents percentatges de tres punts, i que no podrà reaparèixer aquest curs.
«La clau ha estat mantenir gran part del bloc de l’any passat i consolidar la feina feta perquè el punt de partida no era el mateix, però els conceptes eren molt similars», assegura Sensat. I afegeix: «era important treballar en aspectes més defensius que ens permetessin tenir rigor i fortalesa».
Sobre la plantilla, Sensat n’ha lloat la mentalitat. «Ells tenen el seu talent i, com que la feina ha estat molt bona, les coses han anat sortint. Hem demostrat una humilitat i generositat en l’esforç que ha fet que col·lectivament molts jugadors participin, i això diu molt d’ells».
El rival
Malgrat que les bases generals de Super Copa estableixen que hi pot haver més d’un ascens en funció de les promocions i descensos d’equips catalans en categories superiors, la millor manera per segellar l’ascens definitiu és finalitzar en primera posició.
Dissabte tindran la primera oportunitat davant un Vilanova que està firmant un gran curs: 22 victòries i 5 derrotes. Curiosament, dues de les ensopegades han estat contra el cuer, el CB Alpicat, i també amb el Montgat, l’Artés i el Salas CE Sant Nicolau.
És un equip que en atac anota més que els bagencs (71 punts dels garrafencs pels 70 dels artesencs), però que en defensa rep més (65 de mitjana el Vilanova i 61 l’Artés). Els seus principals generadors són Arnau Carreras, Damian Jiménez i Jaume Zanca, exjugador del CB Navàs.
«Són un equip talentós i experimentat. Juguen generant en estàtic i fan un ús molt alt dels tirs de tres punts. Haurem d’estar bé defensivament, controlar els seus focus i intentar practicar un bàsquet amb el màxim ritme possible», sentencia Sensat sobre les claus del seu adversari.
