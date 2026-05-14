Els extrems de calor amenacen el Mundial de Futbol: fins a una quarta part dels partits es disputaran amb “temperatures límit”
Un estudi científic de World Weather Attribution adverteix que fins a un 25% dels partits podrien disputar-se en condicions extremes per al cos humà
Valentina Raffio
Les altes temperatures i els elevats índexs d’humitat previstos per a aquest estiu podrien posar en risc el Mundial de Futbol que es disputarà entre l’11 de juny i el 19 de juliol als Estats Units, Canadà i Mèxic. Una anàlisi científica de la plataforma World Weather Attribution (WWA) afirma que fins a una quarta part dels partits d’aquesta competició podrien jugar-se en condicions “límit” per al cos humà. I això, afirmen els experts, suposa un risc tant per als jugadors com per a l’afició ja que, en alguns casos, s’espera que la sensació tèrmica durant els partits s’acosti als 40 graus. En el cas de la selecció espanyola, segons apunten els models, hi ha almenys dos enfrontaments en què es podrien experimentar condicions climàtiques extremes.
L’anàlisi, publicada aquest dijous, presenta una predicció sobre les “condicions ambientals de risc” a les diferents ciutats on es disputaran els partits del Mundial. En concret, s’analitza la possibilitat que s’assoleixin escenaris en què la combinació de calor i humitat pugui afectar la capacitat del cos de regular la seva temperatura interna i, amb això, pugui ocasionar problemes de salut importants tant en els esportistes com en els aficionats. Segons afirmen els experts, l’escenari que més preocupa és el que es podria donar a ciutats del sud dels Estats Units ja que, tal com indiquen les previsions, la combinació de calor i humitat d’aquests llocs podria donar lloc a una sensació tèrmica extrema. En punts com Houston, Dallas i Miami s’esperen temperatures per sobre dels 30 graus que, a la pràctica, es podrien percebre com si fossin gairebé 40.
Risc de calor extrema
Dels 104 partits previstos durant la competició, n’hi ha almenys 26 amb altes probabilitats de disputar-se amb temperatures per sobre dels 26 graus. D’aquests, gairebé una desena es jugaran en estadis sense aire condicionat. Els models també assenyalen cinc partits en què els termòmetres podrien fregar els 30 graus i les sensacions tèrmiques properes als 40. Entre ells destaca l’enfrontament entre Espanya i l’Aràbia Saudita previst per al 21 de juny al Mercedes Benz Stadium d’Atlanta. O el partit entre els Països Baixos i Tunísia del 25 de juny al Kansas City Stadium, que segons aquest estudi gairebé arriba al 10% de probabilitats de ser ajornat per excés de calor. L’anàlisi també assenyala diversos partits amb un “elevat risc tèrmic” als estadis de Houston i Dallas durant les rondes eliminatòries finals del Mundial i, sobretot, la final d’aquesta competició.
L’última vegada que es va jugar un Mundial al nord del continent americà va ser el 1994. L’informe assenyala que des d’aleshores, en només 30 anys, el canvi climàtic ha augmentat de manera dràstica el risc de condicions climàtiques extremes durant aquest esdeveniment. L’explicació és clara. Les anàlisis constaten que l’avanç de l’escalfament global no només ha augmentat la temperatura mitjana que es respira durant els partits sinó que, a més, fa més probable l’arribada d’onades de calor durant els dies en què se celebra aquesta competició esportiva que, tradicionalment, té lloc durant l’estiu. “Si volem continuar gaudint del futbol de manera segura haurem de començar a parlar de clima, d’adaptació i de deixar de cremar combustibles fòssils”, afirmen els especialistes després de la publicació d’aquest treball.
Mesures d’adaptació
Aquestes dades conviden a reobrir el debat sobre com continuar celebrant aquest tipus d’esdeveniments esportius en un món cada vegada més alterat pel canvi climàtic. En aquest sentit, els experts suggereixen canviar el calendari de les competicions per esquivar els mesos més càlids de l’any, tal com es va fer a Qatar. També es recomana evitar aquells estadis que no disposin de mesures de refrigeració suficients i que estiguin més exposats a la calor. També són moltes les veus que, en defensa de la causa, afirmen que els mateixos equips haurien de mostrar-se més compromesos tant amb l’adaptació climàtica com, en general, amb la lluita mediambiental per evitar que les temperatures continuïn pujant.
La visió d’un Mundial marcat per la calor extrema podria, segons alguns experts, servir de toc d’alerta per conscienciar sobre la crisi climàtica i sobre la necessitat de prendre mesures urgents. “L’any 2022, Kylian Mbappé i l’aleshores entrenador del PSG, Christophe Galtier, es van riure de la proposta de desplaçar-se en tren de París fins a Nantes per jugar un partit i així emetre menys que viatjant en avió. Espero que gaudeixin dels partits del Mundial, i tant de bo aquest esdeveniment contribueixi a fer que es prenguin mesures per frenar el perill creixent que suposa el canvi climàtic”, reflexiona Víctor Resco de Dios, professor d’Enginyeria Forestal i Canvi Global de la Universitat de Lleida i investigador d’Agrotecnio, en declaracions al Science Media Center.
