Guia pràctica de les eleccions del Reial Madrid: l’envit de Florentino, els dubtes de Riquelme i la visita del Papa

PREGUNTES I RESPOSTES
Sergio R. Viñas
Florentino Pérez va prémer dimarts el botó vermell de les eleccions a la presidència del Reial Madrid, sol·licitant a la junta electoral del club l’arrencada del procés. Un tràmit que aquest dijous ha viscut la seva segona fita, amb la convocatòria oficial dels comicis 48 hores després d’aquesta sol·licitud, tal com marquen els estatuts de l’entitat. La normativa electoral del club blanc és molt menys farragosa que la d’altres clubs, com el Barça, i propicia un procés ràpid i sense gairebé espai per a una campanya. Entre l’anunci de Florentino i la proclamació del nou president no passaran, en cap cas, més de 27 dies. Potser menys. Vam explicar els detalls de les eleccions al club blanc.
De moment, no hi ha data oficial. La junta electoral ha activat aquest dijous el procés que marquen els estatuts, i ha obert un període de deu naturals per a la presentació de candidatures. Aquell termini expira el dissabte 23 de maig. Si hi hagués més d’una candidatura, la junta electoral hauria de convocar els comicis durant els 15 dies posteriors. La data definitiva queda a decisió de la mateixa junta, però el més probable és que fos diumenge 7 de juny. Una data complicada, perquè coincideix amb la visita del Papa a Madrid: aquell diumenge Lleó XIV ofereix una missa a Cibeles i l’endemà encapçalarà un acte multitudinari al Bernabéu, que inclou un gran concert. No obstant, no és del tot descartable que s’escurcin els terminis i les votacions se celebrin el cap de setmana del 30 i 31 de maig o fins i tot en una data intermèdia, entre setmana.
Els estatuts no marquen on s’han de celebrar les votacions, si bé el més probable és que fossin a la ciutat esportiva de Valdebebas. Les urnes s’obren, com a mínim, des de les 9.00 fins a les 20.00 hores del dia de les eleccions. Poden votar tots els socis majors d’edat amb almenys un any d’antiguitat. Els estatuts marquen que «s’admetrà el vot per correu emès per conducte notarial que garanteixi el caràcter personal i directe del sufragi actiu». Tancades les urnes, es procedeix al recompte de paperetes i a la proclamació immediata del nou president per a quatre anys.
Qui vulgui ser president del Reial Madrid, ha de ser soci des de fa almenys 20 anys, ser major d’edat, tenir la nacionalitat espanyola, no estar inhabilitat per ocupar càrrecs esportius i no ser jugador, àrbitre o entrenador en actiu, ni ser propietari d’un altre club. A més d’això , ha de presentar un aval que cobreixi el 15% del pressupost d’ingressos de l’entitat, entorn de 187 milions d’euros. A diferència del que passa en altres clubs, aquesta quantitat s’ha d’avalar amb el patrimoni personal dels directius, sense possibilitat d’acudir a l’ajuda de tercers.
Els estatuts de l’entitat fixen que el candidat a president ha d’estar acompanyat per un nombre de vocals «no inferior a nou». Els esmentats directius han de tenir una antiguitat de soci d’almenys 10 anys. Per als vicepresidents, si n’hi hagués, l’antiguitat requerida és de 15 anys. El nombre màxim de directius és de 20, incloent-hi el mateix president.
No, a diferència del que passa en els altres tres grans clubs esportius del futbol espanyol (Barça, Athletic i Osasuna), els candidats no han de ser avalats prèviament per cap percentatge de socis a través de firmes. No existeixen, per tant, precandidatures ni cap tall previ a les votacions.
Aquesta és la incògnita més gran. Florentino Pérez va anunciar que ell es presentarà a la reelecció amb tota la seva junta directiva actual. L’empresari alacantí Enrique Riquelme és l’únic que ha manifestat que valora presentar-se i està valorant les seves opcions, atès l’escàs marge de temps amb què compta per formalitzar la seva candidatura i presentar l’aval necessari davant la junta electoral de l’entitat. La decisió final de l’amo de l’energètica Cox serà la que determini si hi ha eleccions o no.
En aquest escenari, Florentino Pérez seria proclamat president sense necessitat de celebrar eleccions, com li ha passat des de la seva primera reelecció, el 2004, quan va arrasar Lorenzo Sanz i Arturo Baldasano amb el 91,64% dels vots. El seu retorn a la presidència el 2009 va ser com a candidat únic i tampoc ningú li ha presentat batalla en els comicis ordinaris del 2013, 2017, 2021 i 2025. Si es repetís aquest escenari, Florentino Pérez quedaria oficialment proclamat president de nou la mitjanit del diumenge 24 de maig, quan es tanca el termini per formalitzar les candidatures.
No, els estatuts marquen que «el president i la junta directiva sortints continuaran en el ple exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió del president i de la junta directiva que resultin elegits». És a dir, Florentino Pérez i la seva junta poden operar lliurement durant el procés electoral: pot comprar i vendre jugadors, firmar renovacions, acomiadar i contractar entrenadors... No existeix la figura d’una junta gestora, com la que està actualment al capdavant del Barça després que Joan Laporta convoqués eleccions. Tampoc hi ha interinitat posterior: el nou president ho serà de ple dret des de la mateixa nit electoral.
