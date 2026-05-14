Real Madrid
Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: "El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi"
La periodista de l’ABC va compartir un missatge a la xarxa social d’Elon Musk i va ser present en la connexió de ‘Directo GOL’
Ricardo Castelló
Florentino Pérez va sorprendre tothom després de convocar una roda de premsa, on molts esperaven que donés la cara i parlés sobre el mal moment que travessa el Real Madrid en l’àmbit esportiu després de consumar la segona temporada consecutiva sense títols. Pocs minuts abans, ABC va publicar en exclusiva que Florentino Pérez havia dit a certes persones de confiança que estava cansat, de manera que el president del Real Madrid va començar dient: "No dimitiré".
El veritable motiu pel qual va parlar va ser per anunciar que convocarà eleccions durant els pròxims dies, però també va carregar durament contra ABC. Un dels moments que més està donant de què parlar va ser quan va dir: "Mireu els dos articles que publica ABC avui contra el Madrid... Un el publica una dona que no sé ni si sap alguna cosa de futbol", en referència a María José Fuenteálamo i la seva columna ‘El Real Madrid y la sordera del perdedor’.
Després de la roda de premsa, María José Fuenteálamo va revelar a X, abans conegut com a Twitter, que "la periodista d’ABC a qui es refereix Florentino soc jo". Pocs minuts després, la periodista va publicar un article, amb el nom: ‘Yo soy esa mujer de la que habla Florentino’.
En primer lloc, va destapar com va viure que el president del Real Madrid l’anomenés indirectament en roda de premsa: "El meu telèfon va començar a treure fum a mitja tarda i vaig veure que eren els meus amics dient-me alguna cosa de Florentino, amb moltes exclamacions, no vaig entendre res".
Respecte al comentari "una dona que no sé ni si sap alguna cosa de futbol", la periodista es va mostrar contundent: "El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que en una roda de premsa sobre el Real Madrid i la seva situació actual Florentino parlés —sense anomenar-me— de mi".
"Per això d’estar en l’actualitat i publicar coses que altres no volen, una s’acostuma que els polítics li llancin pulles, que els corruptes o suposats corruptes t’intentin desprestigiar i fins i tot busquin com portar-te als tribunals… però, ¿que tot un president del Real Madrid em dediqui unes paraules només per opinar? ¿Aquesta periodista mindundi que no escriu d’Esports? Això no m’ho esperava", va continuar dient.
També va assegurar que "sí, estimat president, tot això soc jo. Una dona, ai, dona, que, ¿què més farà el que sàpiga de futbol?, sí que sap del mal que fa fora el que passa dins del Bernabéu. Perquè això no va de futbol. I ara soc jo qui dubta si vostè ho sap o no ho sap".
La periodista va acudir al programa ‘Directo GOL’, on va expressar que "el primer vídeo que m’han enviat els meus amics l’he enviat al meu entrenador de futbol sala de l’adolescència".
