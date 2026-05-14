Futbol
El pare d’Enrique Riquelme refreda la possible candidatura del seu fill a presidir el Reial Madrid: "Té 37 anys i és molt jove"
Enrique Riquelme de la Torre evita confirmar si el president executiu de Cox farà el pas després de demanar per carta a Florentino Pérez un procés electoral "participatiu, assossegat i transparent"
José Gómez
El pare d’Enrique Riquelme, Enrique Riquelme de la Torre, ha evitat aquest dijous confirmar si el seu fill presentarà candidatura a la presidència del Reial Madrid, després que l’empresari alacantí hagi traslladat aquest dimecres per carta a Florentino Pérez la seva preocupació per una convocatòria electoral imminent i hagi sol·licitat una taula de diàleg per acordar un procés que fomenti la "participació real" dels socis.
"Això ho ha de dir ell, no ho diré jo", ha afirmat Riquelme de la Torre en ser preguntat a Torrevella per les aspiracions del seu fill. El pare del president executiu de Cox ha defensat, no obstant això, el perfil personal i professional de l’empresari: "Al meu fill el veig molt bé. És una persona molt treballadora, molt seriosa i, com sempre ho ha estat, amb moltes ganes de treballar".
Riquelme de la Torre ha recordat que el seu fill "se’n va anar amb 19 anys a Panamà a treballar" i ha subratllat que, a més de treballador, és "una persona honrada". Preguntat directament per si l’empresari està valorant presentar-se a les eleccions del club blanc, ha insistit que desconeix la decisió: "No ho sé, no ho sé".
Intercanvi per carta amb Florentino
L’expectació pel possible moviment d’Enrique Riquelme arriba després de la carta enviada a Florentino Pérez, reproduïda pel diari Marca, en què el president executiu de Cox reclama temps, diàleg i garanties perquè els socis puguin participar en el futur del Reial Madrid després de la sobtada convocatòria electoral.
En la missiva, l’empresari sosté que el context actual exigeix "temps, serenitat i reflexió". Des de Mèxic, on es troba per motius professionals, Riquelme adverteix que el madridisme porta "gairebé vint anys sense un procés electoral participatiu" i considera que els terminis actuals "no es corresponen amb el foment de la participació i l’escolta que requereixen les democràcies modernes".
El seu pare ha confirmat aquest dijous que la notícia va ser rebuda per l’empresari alacantí precisament a Mèxic, tot i que ha evitat valorar en termes crítics la decisió de Florentino Pérez d’avançar el calendari electoral. "Les eleccions eren el 2028. Les ha avançat, està en el seu dret d’avançar-les", ha assenyalat. "No soc qui per jutjar quan les ha de convocar. Jo crec que Florentino és un gran president i no puc dir una altra cosa", ha afegit.
En la carta, Enrique Riquelme proposa a Pérez una trobada en els pròxims dies per acordar "un procés més ampli" i abordar qüestions com el vot per correu o la possibilitat de conèixer i contactar amb els socis amb dret a vot. L’empresari defensa que aquest diàleg serviria per evitar que el madridisme entri en una etapa de "ruptura, polarització i tensió interna".
La resposta de Florentino Pérez no va trigar a arribar. En una entrevista a La Sexta, el president del Reial Madrid va assegurar: "Que es presenti qui vulgui. Jo no conec aquest senyor. Jo no vaig demanar més temps per aconseguir els avals. Jo vull que es presenti qui vulgui, però el club és dels socis, només dels socis".
Riquelme, per la seva banda, ha volgut esvair en la seva carta qualsevol dubte sobre la seva capacitat per concórrer al procés. L’empresari sosté que compleix els requisits d’antiguitat i solvència, i apunta com a suport financer a la recent emissió de 2.000 milions de dòlars al mercat per part de Cox, companyia de la qual posseeix el 75%.
"El que m’agrada és que estigui amb la seva empresa i amb la seva feina"
Malgrat això, el seu pare ha rebaixat aquest dijous qualsevol lectura precipitada sobre una candidatura. "Té una empresa molt gran, amb moltes persones a càrrec seu, i és una persona seriosa. El que més m’agrada és que estigui amb la seva empresa i amb la seva feina", ha indicat.
També ha evitat revelar quin consell li donaria com a pare davant una decisió d’aquesta magnitud. "El consell no te’l diré, però té 37 anys i és molt jove. És molt jove i és una gran persona", ha afirmat. "¿Què he de dir jo del meu fill? Una gran persona, una persona seriosa i ja està. A partir d’aquí, jo no soc el meu fill, no puc contestar aquestes preguntes".
Riquelme pare, en qualsevol cas, ha tancat files al voltant del madridisme de la seva família: "El meu fill és molt madridista. A casa meva, els meus fills són molt madridistes, la meva filla és molt madridista. Tot el que sigui bo per al Reial Madrid, hi sigui qui hi sigui, per a nosaltres és bo".
