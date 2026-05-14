Ramon Bacardit aconsegueix prop de 300.000 euros de la Diputació per millorar les instal·lacions de la Pirinaica de Manresa
Els recursos permetran impulsar noves millores al camp de futbol, especialment la instal·lació de graderies al voltant del terreny de joc, donant resposta a una reivindicació històrica del club i del barri
El diputat provincial i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Manresa, Ramon Bacardit, ha aconseguit que la Diputació de Barcelona destini prop de 300.000 euros al club de futbol de la Pirinaica, una inversió que permetrà continuar millorant les seves instal·lacions i que, previsiblement, es destinarà principalment a la construcció de noves graderies en bona part del perímetre del terreny de joc.
Aquesta aportació arriba després de mesos de treball discret però constant per part de Bacardit, que ha impulsat personalment aquesta operació en la seva condició de diputat provincial, mantenint durant tot aquest procés converses permanents amb el president del club, Manel Artero, amb l’objectiu de conèixer de primera mà les necessitats reals de l’entitat i trobar la millor via per fer possible aquesta inversió.
Paral·lelament, Bacardit ha mantingut informat en tot moment el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valenti, per tal de garantir la màxima coordinació institucional i facilitar que el projecte pugui desenvolupar-se amb totes les garanties.
Bacardit ha destacat que aquesta operació demostra que “quan hi ha voluntat, influència institucional i capacitat de treball, es poden aconseguir coses importants per Manresa, fins i tot sense tenir l’alcaldia”.
En aquest sentit, ha remarcat que “la política útil és aquella que dona resultats concrets, que millora equipaments, ajuda entitats i retorna oportunitats als barris. La Pirinaica és avui un bon exemple d’aquesta manera de fer”.
El dirigent manresà ha volgut subratllar també la feina feta pel club durant tots aquests anys i el paper social que desenvolupa al barri, especialment en l’àmbit esportiu, educatiu i de cohesió comunitària. “Manresa necessita més política útil, menys excuses i més resultats. I això és exactament el que hem fet en aquest cas”, ha conclòs Bacardit.
