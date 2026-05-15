L’Igualada Rigat obre el foc real de la lliga amb ambició i prudència
Els arlequinats reben diumenge el CP Voltregà en el primer partit dels quarts del play-off després d’haver-lo superat en els dos enfrontaments de la fase regular
Comença el foc real, l’hora de la veritat a l’OK Lliga. L’Igualada Rigat afronta amb ambició i prudència, a parts iguals, la disputa pel títol de la competició domèstica que dona el tret de sortida aquest cap de setmana amb els quarts del play-off. Els arlequinats jugaran diumenge a casa el primer partit davant el CP Voltregà, sisè classificat. Una formació que, malgrat haver perdut els dos compromisos de la fase regular contra els anoiencs -l’últim en la darrera jornada per 5-2-, serà un os dur de rosegar.
«De segur que serà un partit diferent. Quan arriba aquesta fase del curs els equips estan més motivats. El Voltregà és un equip de qualitat amb jugadors que poden decidir partits perquè aprofiten els errors. Per tant, haurem d’estar concentrats, cuidar els petits detalls, estar forts en defensa i el màxim d’efectius possibles en atac», desgrana a Regió7 Roger Bars, capità de l’Igualada Rigat, els aspectes que caldrà controlar per endur-se l’eliminatòria al millor de tres partits.
El quadre que dirigeix Marc Muntané ha firmat una fase regular de la lliga brillant, acabant el curs en tercera posició i sumant 59 punts, només un menys que el primer i el segon classificat, l’Hockey Club Liceo i el Barça, respectivament. Els seus 95 gols anotats i els 54 encaixats -que els ha valgut per ser la millor defensa del campionat -s’han traduït en un total de divuit victòries, cinc empats i tres derrotes.
Així, les úniques desfetes han estat en mans del Barça a Les Comes en la primera jornada (1-4), al feu del Calafell La Menorquina (5-2) i contra el Reus Deportiu Brasilia (5-1).
En l’altra cara de la moneda, els arlequinats han obtingut resultats molt meritoris i dignes de ser recordats, com la pallissa per 4-0 al Liceo, la contundent victòria a la pista del Pons Lleida (2-6) o els empats a Barcelona (4-4) i la Corunya (3-3).
«Feia anys que l’Igualada no feia tants punts a la lliga regular i té molt de mèrit. La valoro molt positivament, però ara comença la part bona, aquella en què es decideix tot. Volem competir al màxim i arribar el més lluny possible», assegura Bars, la veu autoritzada dins el vestidor des dels últims quatre anys qui, aquest curs, a més, ha arribat a la desena temporada defensant la samarreta de l’Igualada Rigat.
Cinc títols de lliga
En el seu palmarès històric, el conjunt anoienc ha guanyat fins a cinc títols de l’OK Lliga (1988-89, 1991-92, 1993-94, 1994-95 i 1996-97), dues Copes del Rei (1991-92 i 1992-93), sis Copes d’Europa (1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1997-98 i 1998-99) i 2 Europe Cup (2023-24 i 2024-25).
Veient el bon rumb de l’entitat en la competició domèstica, somiar en un sisè títol no és impensable, i menys en una temporada en què han plantat cara als favorits de la competició, però destronar el Barça -campió de les tres últimes edicions- i el Liceo no serà una missió senzilla.
Tanmateix, aquest objectiu ja seria a mitjà i llarg termini. El primer repte que hauran de superar serà el CP Voltregà. Els osonencs van cloure la fase regular en sisena posició amb total de 42 punts, traduïts en dotze victòries, sis empats i vuit derrotes. Al llarg de la lliga, han transformat 77 dianes i n’han encaixat 69.
A les seves files, tenen el tercer i el novè màxims golejadors de la fase regular: Alex Rodríguez (22) i Arnau Canal (20). Dos jugadors que hauran de ser vigilats de prop per la defensa arlequinada.
En el bàndol igualadí, el referent és Roger Bars, autor de dinou gols i nou assistències. En la faceta ofensiva el secunda Matías Pascual, amb 15 gols anotats.
«Personalment, he tingut la sort d’ajudar l’equip i estic molt content. Treballo per ser millor cada dia i intentaré seguir així en la mesura del possible», assegura Bars, alhora que reconeix que «ha estat una temporada amb alts i baixos. Competir la Lliga de Campions ha estat molt maco. L’any que ve tenim la sort de tornar-hi i esperem estar a l’altura, ja que tindrem l’experiència d’un any».
Classificats per a la Champions
L’Igualada va quedar eliminat de la màxima competició europea el passat 16 d’abril després de cloure el grup A en cinquena posició amb 7 punts, fora de les quatre places que garanteixen la disputa de la fase final. Malgrat que va ser «un cop dur», l’equip ha pres nota, analitzant què es podia fer millor. Així mateix, la classificació per al pròxim curs, que l’obtenen els quatre primers de la lliga, ha de ser una injecció de moral per al play-off.
Barça i CE Noia Freixenet encetaran els quarts dissabte -el guanyador s’enfrontarà a Igualada o Voltregà-, el Liceo jugarà contra el Pons Lleida i el Calafell es mesurarà contra el Reus Deportiu Brasilia.
