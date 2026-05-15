Inversió històrica
Manresa tindrà 9,4 milions d’euros per millorar equipaments esportius, tres dels quals per a les piscines municipals
La zona esportiva del Congost i l’Ateneu Les Bases concentraran les altres principals actuacions
També s'invertiran 2.113.500 euros en un total d'onze instal·lacions esportives municipals repartides pels diferents barris de la ciutat
Una inversió històrica de 9,4 milions d’euros, quatre grans àmbits d’actuació, tres fases d’operació i infraestructures complementàries. Aquest és el full de ruta del Pla de Millora dels Equipaments Esportius Municipals que han presentat aquest divendres al matí l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el regidor d’Esports i Salut, Anjo Valentí, a l’Ajuntament. Són equipaments que es milloraran o renovaran amb ajuts de la Generalitat, la Diputació, Fons Europeus i el mateix Ajuntament, que hi aporta més de 6 milions, sumant tots els projectes.
Es tracta d’un programa ambiciós que s’ha dissenyat amb l’objectiu de millorar i modernitzar la xarxa d’instal·lacions esportives, sobretot la més envellida, per oferir unes bones condicions per a la pràctica física i esportiva. Les actuacions també buscaran un equilibri territorial entre els equipaments centrals de la ciutat i els barris. Els equipaments que se’n veuran més beneficiats són els de la Zona Esportiva del Congost, les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella i l’Ateneu Les Bases.
La quantitat total de 9.439.384 euros d'invesrió respon a gestions en diferents administracions per atreure finançament extern. Entre aquestes, hi ha la Generalitat, que hi contribueix amb 1.250.000 euros provinents de l’anunciat Xoc per a la Modernització dels Equipaments Esportius. Per la seva part, la Diputació de Barcelona hi aportarà 1.337.695 euros provinents de diferents programes. Dels Fons Europeus Next Generation arribaran 392.733 euros, i els 6.458.956 restants seran aportats per l’Ajuntament de Manresa.
Quatre àmbits i tres fases
La injecció de recursos previstos per actuar a tota la ciutat, s’ha distribuït en quatre grans àmbits. El primer correspon a la Zona Esportiva del Congost, on s’invertiran 3.340.910 euros. El segon és el de les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella, on es destinaran 3.166.834 euros. El tercer engloba els equipaments de barris, on es faran millores per valor de 2.113.500 euros. El quart i darrer àmbit és a l’Ateneu Les Bases, que comptarà amb una inversió de 818.140 euros.
El projecte s’ha dissenyat de manera esglaonada per garantir que les millores arribin progressivament a tota la ciutat. La fase 1, amb una inversió d’1.199.269 euros, ja s’ha pogut executar aquest 2025. Destaca la nova gespa artificial i la incorporació de nous elements al camp de futbol de Les Cots (619.987 euros), l’adequació de la pista poliesportiva Balconada per a l’hoquei patins (238.320 €), la introducció de nova maquinària de càrdio a l’Ateneu Les Bases (174.656 euros) i, a la zona esportiva del Congost, s’ha plantat nou arbrat a l’estadi d’atletisme i s’ha instal·lat il·luminació LED a l’estadi de futbol (166.306 euros).
Pel que fa a la segona fase, s’han pressupostat un total de 3.820.028 euros per a projectes que s’executaran aquest 2026. En aquest cas, són rellevants les actuacions demandades a les Piscines municipals, com el cobriment i la climatització de la piscina exterior, la producció d’aigua calenta sanitària i calefacció, el sanejament dels vasos de la piscina coberta i la sala polivalent de l’antic bar (1.944.558 euros); la reforma de la pista sintètica de l’estadi d’atletisme i la instal·lació d’una bomba de calor i fred al gimnàs (657.173 euros); la instal·lació d’una graderia de futbol al camp de futbol de la Mion (354.961 euros); la reparació de la coberta, deshumectadora i nova megafonia a l’Ateneu Les Bases (299.638 euros); nova il·luminació LED als camps de rugbi i futbol del Congost i la pista de petanca del Xup (154.573 euros) i nous tancaments al camp de beisbol (86.809 euros).
Als barris, es duran a terme operacions importants com la introducció de nou paviment de formigó a la zona d’accessos del camp de futbol de la Balconada (120.886 euros), nous tancaments i una xarxa parapilotes a la pista poliesportiva de cal Gravat (58.707 €) la restauració del paviment de la pista poliesportiva de la Font per a l’ús del patinatge (56.857 euros), la col·locació d’una xarxa parapilotes a la pista de la plaça 8 de març (25.336 euros), i actuacions diverses per un total de 60.530 euros —arranjament de la xarxa antiocells de la pista del Xup i perllongament de la xarxa parapilotes per protegir els habitatges a la pista dels Comtals, entre d’altres—.
Finalment, la fase 3, prevista per al període 2027-2029, tancarà el pla amb 4.420.086 euros de pressupost. Les actuacions previstes són la millora del sistema de climatització i sanejament dels vasos de la piscina coberta iniciats a la segona fase de les Piscines Municipals (1.222.275 euros), la reforma del gimnàs i les grades de l’estadi d’atletisme (713.061 euros), la reforma dels vestidors, graderia i nous accessos a l’estadi de futbol del Congost (666.527 euros), la remodelació dels vestidors de l’edifici de serveis annex del Congost (436.052 euros), la instal·lació de noves oficines d’Esports i aules de formació al Vell Congost (340.603 euros) i de nova gespa i graderia al camp de beisbol (85.753 euros). A l’Ateneu Les Bases, es posarà a disposició una nova sala d’entrenament funcional (343.847 euros)
En relació amb els equipaments dels barris, es durà a terme un canvi de gespa artificial i nova il·luminació LED al camp de futbol del Xup (505.429 euros) i s’instal·larà una nova marquesina i un nou marcador al camp de futbol de la Mion (106.540 euros).
Infraestructures complementàries
Paral·lelament a les instal·lacions esportives, s’invertiran 5.095.434 euros en dues grans infraestructures vinculades a l’esport. D’una banda, a l’Avinguda de l’Esport es destinaran 3.918.237 euros per urbanitzar el tram sud durant el període 2026-27, amb el finançament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa. De l’altra, la instal·lació d’una central de biomassa a la Zona Esportiva del Congost per 1.177.197 euros. És un projecte ja executat i finançat per la Diputació de Barcelona.
