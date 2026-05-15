Futbol
Mbappé desferma la tempesta perfecta al Reial Madrid: “Arbeloa m’ha dit que soc el quart davanter de la plantilla”
Guerra total al club entre el davanter francès i l’entrenador, que li va respondre a la sala de premsa: “Jo decideixo qui juga mentre estigui assegut en aquesta cadira, m’és igual que no hi estiguin d’acord, es digui com es digui. I si no, que esperin al següent”
Fermín de la Calle
Kylian Mbappé desferma la tempesta perfecta al Real Madrid el dia que el Santiago Bernabéu el va assenyalar. El davanter francès va decidir fer esclatar una altra bomba al vestidor, a l’altura del desafiament de Vinícius a Xabi Alonso després de ser substituït contra el Barcelona. O potser pitjor.
El francès, que ha parlat poques vegades en roda de premsa però mai a la zona mixta de l’estadi, va sortir al passadís dels mitjans amb un somriure i va començar a atacar obertament Álvaro Arbeloa.
Dards d’Arbeloa a Mbappé
En les últimes setmanes, el jugador considera que el tècnic l’ha assenyalat amb referències o gestos que l’han deixat exposat, com el seu canvi contra l’Oviedo. A això s’hi afegeixen declaracions com la de que “algú juga amb esmòquing” o insinuacions que Mbappé s’hauria “borrat” del Clàssic.
Després de tot això, Mbappé va respondre:
“Per a mi va ser una llàstima no jugar el Clàssic. M’encanta jugar contra el Barça, sempre marco gols contra ells. Els xiulets? No ho podem canviar, és normal en la vida d’un jugador famós. No s’ha de prendre personal”.
I va afegir:
“Avui no he jugat perquè el míster m’ha dit que soc el quart davanter de la plantilla, darrere de Mastantuono, Vinícius i Gonzalo. Estic bé, jo estava per ser titular. Pregunteu-li al míster”.
També va insistir: “No tinc cap problema amb Arbeloa”.
Arbeloa respon a la sala de premsa
Poc després, Arbeloa va comparèixer davant els mitjans i va negar les paraules del jugador:
“Jo no he dit aquesta frase, no ho haurà entès bé. Jo decideixo qui juga mentre estigui assegut en aquesta cadira, m’és igual que no hi estiguin d’acord, es digui com es digui. I si no, que esperin al següent. Tant de bo tingués quatre davanters, però no és així ni li he dit això”.
