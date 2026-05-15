Pedro Acosta és el pilot més ràpid en la primera jornada d'entrenaments a Montmeló
El pilot murcià de KTM va avantatjar per divuit centèsimes el cerverí de Gresini Àlex Màrquez
El pilot murcià Pedro Acosta (KTM) ha marcat el millor registre en la primera jornada d’entrenaments del Gran Premi de Catalunya que es disputa al circuit de Montmeló. El corredor de l’equip austríac ha aturat el cronòmetre en 1.38.710, avantatjant per 18 centèsimes Àlex Màrquez (Gresini), segon classificat. Precisament, el petit dels germans de Cervera ha liderat la sessió matinal de divendres, demostrant la seva bona sintonia amb el traçat català.
Per darrere seu, ha sorprès el sud-africà Brad Binder (KTM), company d’Acosta, aconseguint l’accés directe a la Q2 de la classificació de dissabte amb una gran volta que el situava tercer. El madrileny Raúl Fernández (Trackhouse), millor Aprilia del dia, ha firmat el quart millor registre, mentre que el francès Johann Zarco (LCR) ha tancat un top cinc separat per menys d’una dècima.
En sisena plaça ha situat la seva moto l’italià Fabio Di Giannantonio (VR46), tercer classificat de la general. El líder, el també italià Marco Bezzecchi (Aprilia), ha aconseguit el setè millor registre. El grup de pilots que va completar les deu primeres places han estat el mallorquí Joan Mir (Honda), l’australià Jack Miller (Pramac) i el francès Fabio Quartararo (Yamaha). El madrileny Jorge Martín (Aprilia) haurà de passar per la repesca de la Q1 després de patir una segona caiguda que l'ha privat d’accedir al top 10.
