Bàsquet | Primera Catalana
El sènior B del Manresa CBF té a tocar l’ascens a Copa Catalunya femenina
El conjunt que dirigeix Micky Castillo ha signat una segona volta immaculada i depèn d’ell mateix per fer el salt a la segona categoria del bàsquet català
Regió7
El MECVIL Manresa CBF B està a només una victòria de certificar l’ascens a Copa Catalunya, la segona categoria del bàsquet català. Dissabte, a les quatre de la tarda al Complex del Congost, l’equip que dirigeix Micky Castillo s’enfrontarà amb un CB Cornellà en l’última jornada de la lliga regular del segon grup de Primera Categoria Femenina.
La valuosa victòria de la setmana passada per 53-59 al camp del que era el líder fins aleshores, el CB Tarragona, fa que les manresanes en tinguin prou amb un triomf en l’última jornada per assegurar-se el campionat. Un premi que arribaria acompanyat de l’ascens a Copa Catalunya femenina.
L’equip manresa que entrena Castillo, ha protagonitzat una segona volta immaculada, on porta un ple de victòries (12/12). En cas de derrota, el sènior B del Manresa CBF encara tindria una segona oportunitat d'assolir l'ascens de categoria en cas de vèncer en una final a 4 que enfrontaria els segons i tercers classificats dels dos grups de que conformen la Primera Catalana.
