El cerverí Àlex Márquez guanya un emocionant esprint al Gran Premi de Catalunya
El pilot de Ducati Gresini ha superat el murcià Pedro Acosta per només 41 centèsimes sobre la línia de meta
El pilot cerverí Àlex Márquez (Gresini) s'ha adjudicat un emocionant esprint del Gran Premi de Catalunya que es disputa al circuit de Montmeló. El lleidatà ha travessat la línia de meta de la prova de dotze voltes només 41 centèsimes per davant del murcià Pedro Acosta (KTM). L'italià Fabio Di Giannantonio (VR46) ha completat el podi d'una cursa nefasta per als corredors oficials Aprilia. El madrileny Jorge Martín ha caigut quan anava cinquè i es disposava a situar-se líder virtual del campionat, ja que el seu company de files, l'italià Marco Bezzecchi, ha finalitzat en novena plaça, sumant tan sols un punt.
L'esprint ha tingut una sortida accidentada. En un incident fortuït que s'ha resolt sense sancions, Di Giannantonio ha fet caure el mallorquí Joan Mir (Honda) i el sud-africà Brad Binder (KTM). Ben aviat, els tres contendents del podi, Martín, el també madrileny Raúl Fernández (Trackhouse) i el francès Johann Zarco (LCR) han encapçalat les primeres places. Acosta, que partia des de la pole de l'engraellat de sortida, ha anat perdent ritme i Márquez l'ha avançat. El cerverí ha obtingut un marge de mig segon sobre el grup perseguidor que durant gran part de la cursa ha liderat Fernández.
Martín ha caigut quan anava cinquè, dues posicions per davant de Bezzecchi, la qual cosa el deixava líder virtual per un punt, ja que llavors l'italià era setè. Però tot s'ha capgirat quan el madrileny ha anat per terra per quarta vegada en aquest gran premi. Per sort per als seus interessos, Bezzecchi ha cedit posicions als italians Pecco Bagnaia (Ducati) i Franco Morbidelli (VR46) i el japonès Ai Ogura (Trackhouse).
Per davant, Acosta li ha tornat l'avançament a Fernández, qui, al seu torn, també s'ha vist superat per Di Giannantonio. El murcià ha començat una persecució a Márquez que ha acabat sense el premi de la victòria en un final molt ajustat.
