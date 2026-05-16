Bàsquet / Super Copa Masculina

L’Artés guanya el Vilanova i serà equip de Tercera FEB (78-83)

Els bagencs s’asseguren la primera plaça i l’ascens després de superar a la pròrroga uns garrafencs que els havien posat contra les cordes

Xavier Roqueta, que va firmar onze punts, llançant un tir a una cama / Arxiu/Eduard Vega

Pol Vilà

Manresa

Falten dues jornades per a la conclusió de la Super Copa Masculina, però el CB Artés ja s’ha assegurat la primera plaça i el bitllet per jugar el pròxim curs a Tercera FEB, la quarta categoria en la jerarquia del basquetbol estatal. Una fita que no ha estat senzilla d’aconseguir, i és que La Parròquia-Olaria-Samà Vilanova SAM ha posat contra les cordes els bagencs.

Els garrafencs, els principals perseguidors del conjunt que dirigeix Oriol Sensat, sabien que l’única manera de mantenir opcions al títol de lliga era vencent el partit per empatar amb l’Artés a la classificació.

Amb aquest objectiu, els locals han imposat d’inici un fort ritme que els va reportar un primer marge considerable (13-4). Els bagencs han reaccionat, però sempre amb la llosa d’anar a remolc. Tant és així que el matx s'ha posat molt costa amunt a l’últim quart (59-46), però els visitants han reaccionat de la mà dels seus intangibles per forçar la pròrroga. En aquest període, la igualtat ha prevalgut (77-79) fins que cinc punts consecutius de Ferran Mas li van donar un triomf vital a l'Artés (78-83).

Fitxa tècnica

LA PARRÒQUIA-OLARIA ESPORTS-SAMÀ VILANOVA SAM: Garcia 6, Carreras 21, Estrada 3, Liao 6, Jiménez 23 -cinc inicial-Morales, Reynes, Torres 9, Stuart, Carbonell 2, Zanca i Artigas 8

CB ARTÉS: F.Mas 10, Roqueta 11, Guitart 13, Pujolreu 19, E.Mas 4 -cinc inicial-Oliinychenko, Cuñé, Soler 7, Sakai 3, Basiana 3, Portella 13, Orrit

ÀRBITRES: López i Gotsens

PARCIALS: 20-19, 38-33, 54-46, 71-71 (final), 78-83 (pròrroga)

