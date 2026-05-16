Futbol
Paula Fernández, de Sant Fruitós de Bages, entra a l'equip ideal de la Lliga F de futbol
La bagenca ha completat una gran primera temporada a la Reial Societat, amb classificació inclosa per a la prèvia de la propera Lliga de Campiones
Regió7
La centrecampista de Sant Fruitós de Bages Paula Fernández ha estat inclosa en l'onze ideal de la Lliga F, la màxima categoria femenina de futbol a l'estat, segons ha donat a conèixer aquest organisme i EA Sports. La bagenca ha cobert una esplèndida primera temporada amb la Reial Societat, equip amb el qual s'ha classificat per a la prèvia de la propera Lliga de Campiones en assegurar la tercera posició, per darrere del Barça i del Reial Madrid. Precisament, el conjunt donostiarra ha estat l'únic que ha derrotat el blaugrana aquesta temporada.
Paula Fernández és l'única jugadora de la Reial Societat en aquest onze ideal. El formen la portera del Tenerife Costa Adeje Noelia Ramos; una defensa de tres, amb les laterals del Barça Ona Batlle i Esmee Brugts i la central del Reial Madrid María Méndez. Al centre del camp, al costat de Fernández, la blaugrana Alexia Putellas, la jugadora de l'Atlètic de Madrid Fiamma Benítez i la madridista Caroline Weir; i en la davantera, una altra jugadora del Reial Madrid, Athenea del Castillo, al costat de les barcelonistes Ewa Pajor i Clàudia Pina.
Paula Fernández va arribar l'estiu passat a la Reial Societat procedent del Llevant i hi va firmar un contracte fins a l'estiu del 2027. De seguida es va establir a l'eix de l'equip de Sant Sebastià, amb el qual ha disputat 27 partits de lliga i un de Copa amb només quatre derrotes, dues en la competició de la regularitat davant del Reial Madrid i una contra el Tenerife i l'eliminació en la Copa, a casa, davant del Badalona Women.
La santfruitosenca ha aconseguit marcar tres gols en aquests partits, en les victòries al camp de l'Athletic de Bilbao, l'Alhama de Múrcia i el Deportivo de la Corunya. A punt de fer 27 anys, el proper 1 de juliol, s'ha consolidat com una de les millors centrecampistes de la competició i aquest reconeixement li pot obrir les portes per a fites més altes en el futur immediat.
