Bàsquet/Tercera FEB, eliminatòria conferència C
El Pujol Mollerussa acaba amb el somni del CB Navàs (82-57) de disputar l'ascens a Segona FEB
Els lleidatans priven els bagencs d’accedir per segon any consecutiu a la fase final en un duel eliminatori que dominen a partir del control del rebot i l'encert
El Pujol Mollerussa ha posat fi al somni del CB Navàs Viscola (82-67) d’accedir per segon any consecutiu a la fase final d’ascens a Segona FEB. Els lleidatans han fet valer el factor pista dominant un partit en què el rebot, el físic i l’encert n'han marcat el desenvolupament. Amb aquest resultat, els bagencs clouen una temporada excel·lent: tercer lloc a la lliga C-B i el premi de la disputa de les eliminatòries.
Davant una defensa en zona inicial dels lleidatans, el Navàs ha començat el partit castigant amb dos triples de Montagut i carregant el rebot ofensiu per obtenir segones oportunitats. Aquesta circumstància els ha donat un primer avantatge d’1-8 que ràpidament els amfitrions han fet miques amb un parcial de 17-3. La bona comunicació defensiva del Mollerussa ha bloquejat uns bagencs que abusaven en excés dels tirs exteriors. Per contra, els adversaris encaraven la cistella amb facilitat i treien faltes personals o anotaven. Sarrate ha estat el principal botxí, amb vuit punts i tres captures.
Quatre punts consecutius d’Albà i Bataller han acostat un Navàs més incisiu (20-17), fent arribar els del Pla d’Urgell al bonus ben aviat en el segon quart. Però novament la formació entrenada per Marc Díaz va estirar el marge, ja, per sobre del doble del doble dígit amb un triple d’Elvira (30-19). El temps mort d’Isidre Suau no va tenir l’efecte desitjat i Ndour i Ríos han continuat sumant sense aturador. Al col·lapse del Navàs s’hi ha afegit també el desencert en els tirs lliures (2/8).
Els bagencs han sortit dels vestidors decidits a equilibrar el matx. Un parcial 0-7 en menys d’un minut i mig semblava que oferiria una segona part interessant, però aleshores els lleidatans han replicat amb un 8-0 Els visitants no s’han ensorrat davant aquesta situació i han seguit remant malgrat l’alta efectivitat de Ríos i Sarrate des de més enllà del 6,75 (56-38). Prova d’això ha estat la concentració defensiva que han exercit en un tram final de quart en què el desencert des de la personal ha impedit rebaixar els deu de diferència (59-48).
L’estocada definitiva del Mollerussa ha arribat entre les últimes jugades del tercer període i inici del quart. Un 11-0 acumulat, situant el 70-48, ha llastrat moralment uns navassencs que han reduït la intensitat. El repte, llavors, ja ha sigut massa gran per a un Navàs que veia com s’allunyava el somni de la fase final. Tanmateix, l’encert de Zhuravlov, Monés i Bataller, el millor visitant amb 16 punts, ha fet albirar alguna esperança (74-62, min. 36) que finalment s’ha esvaït (82-67).
Fitxa tècnica
PUJOL MOLLERUSSA: Ríos 20, Sarrate 26, Vieytes 5, Elvira 6, Ndour 6 -cinc inicial- Riu 3, Duch 6, Ibaez, Wright 4, Vinós 6, Domenge
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 9, Bataller 16, Monés 12, Zhuravlov 8, Montagut 11 -cinc inicial- Fall 4, Albà 6, Saló, Planell, Juncadella 1, Cascales
ÀRBITRES: Ruiz i Elorz
PARCIALS: 18-13, 42-25, 64-48, 82-67
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública