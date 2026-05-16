Ciclisme
Sant Salvador homenatja i emociona Josep Pesarrodona en el 50è aniversari del seu triomf a 'La Vuelta'
Al voltant de 300 persones s'han aplegat a la sala Teatre per celebrar i reviure la històrica victòria del ciclista guardiolenc en una Gran Volta
Entre els assistents hi destacava un altre campió, Perico Delgado, que ha explicat que es va fer ciclista després de veure com guanyava el bagenc
"Sempre ho he dit, em vaig enganxar al ciclisme amb vosaltres. Amb la vostra generació Pesa, amb tu, el [José Antonio] Linares, el teu gran amic Carlos Melero". Per a molts pot ser una simple declaració, però està clar que pren molta rellevància quan qui articula les paraules és un doble vencedor de la Volta a Espanya i guanyador en una ocasió del Tour de França com Perico Delgado. És lògic, doncs, entendre que Josep Pesarrodona deixés anar unes llàgrimes d'emoció tan aviat ha copsat com un poble i grans amics omplien la sala Teatre de Sant Salvador de Guardiola.
Un acte quadrat, rodó per al protagonista, que tot just avui celebrava el 50è aniversari de la seva més reconeguda victòria al món del ciclisme, el triomf a la Volta a Espanya del 1976. La sala d'actes de la població bagenca ha quedat petita per fer cabre als veïns, amics i autoritats que s'hi han desplaçat, i tot això sense contar la cinquantena de ciclistes que s'esperaven a l'exterior.
Una munió reunida al costat del carrer que porta el seu nom i que li han fet un passadís d'honor. Tots amb les seves bicicletes i amb una samarreta que recordava a la del Kas amb què el guardiolenc es va convertir en el primer català a guanyar una Gran Volta ciclista. Els assistents han omplert els carrers del nucli urbà de Sant Salvador, i han fet via fins a un petit mirador on el mateix ciclista ha inaugurat un monument en honor seu. Un espai des d'on, curiosament, es té visió directa fins a casa seva per un costat, i per l'altre s'aixeca imponent Montserrat.
Entre els assistents, a més de Delgado, també hi destacava l'exciclista Miquel Àngel Iglesias. Pesarrodona els ha agraït especialment l'esforç de venir fins a la seva vila, i ha explicat emocionat que "avui em sento molt bé, molt reconegut, i el cert és que veure a tota aquesta gent em fa goig. Estic molt content que ho haguem tirat endavant". L'alcaldessa del municipi, Anna Llobet, ha qualificat "d'honor i orgull" ser-hi, ja que "el Josep va portar el nom del nostre municipi més enllà de les nostres fronteres".
A l'homenatge també hi ha intervingut el secretari general del Departament d'Esports de la Generalitat, Abel García, que ha posat en valor l'acte que ha organitzat el consistori. "No hi ha millor homenatge que el que et fa la gent de casa, i estic segur que avui serà un gran dia per vostè, perquè no és el mateix que et facin un homenatge a centenars de quilòmetres o que te'l facin al teu municipi i et dediqui un any sencer a la teva figura. L'esport i el país necessita referents que siguin persones, i amb persones com tu tenim present, passat i futur" ha acabat García.
