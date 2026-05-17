El Capellades i el Solsona es mantenen a Segona en una jornada d’infart
El Sallent i els tres equips del Berguedà, als play-offs per pujar a Primera Catalana
Els únics equips de Segona Catalana a les nostres comarques que encara es jugaven les garrofes, el Solsona i el Capellades, van aconseguir salvar la categoria i jugaran l’any que ve a Segona Catalana. Els anoiencs ho van fer per via pròpia, guanyant el seu partit davant el Guissona (1-2) gràcies als gols de Ricardo Claramunt i Víctor Navarro, i acaben el curs onzens. Una posició per sota ho faran els solsonins, que van perdre contra l’Alguaire (1-2) malgrat el gol d’Albert Parcerisa, però que salven la categoria gràcies a la derrota del Vallfogona de Balaguer.
Ja sense res en joc, la Seu d’Urgell es va acomiadar de la categoria amb una derrota davant l’Alcarràs (3-0) i l’any que ve jugarà a Primera Catalana com a campió de grup. El podria acompanyar el Sallent, que haurà de passar pels play-off. Els bagencs van superar l’Atlètic Almacelles (0-2) amb els gols in extremis d’Iker Sánches i Shakro Gogishvili, i acaben el curs tercers i amb bones sensacions. S’enfrontaran al Balàfia en la semifinal de la promoció.
Play-off molt berguedà
Al grup 4, el Berga s’enfrontarà al Gironella als play-offs després d’empatar (2-2) davant el Tibidabo Torre Romeu. Els berguedans van remuntar els gols dels vallesans amb dianes d’Arnau Estruch i Unai Sánchez, i acaben la temporada regular en tercera posició. Els gironellencs van perdre contra el Puig-reig, i tots tres jugaran el play-off, juntament amb el Corbera.
El Piera, en canvi, es mantindrà a la categoria, ja que acaba novè la temporada, a la mitja taula. Els anoiencs van superar el Júnior de Sant Cugat en el darrer partit del curs (4-2) amb un doblet de David Llorente i dianes de Roger Álvarez i Iker Cano.
Vilanova del Camí i Fàtima ja arribaven descendits a la jornada final i l’any que ve jugaran a Tercera. Els vilanovins van empatar contra el Barberà (1-1) amb gol de Joel Ortiz, i els igualadins van calcar el resultat (1-1) contra un altre descendit, el Sant Vicenç dels Horts. El gol de Pepe García va evitar que els del Baix Llobregat poguessin lluitar per la permanència, i s’uneix als dos anoiencs en el descens.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Eddy Merckx era únic, abans d’una cursa tots dormíem i ell ja havia fet 80 quilòmetres
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»