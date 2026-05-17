Atletisme
Cara i creu pels equips de l'Avinent Manresa en la segona jornada del Campionat d'Espanya de Clubs
El conjunt femení, a Divisió d'Honor, lluitarà per no baixar en la darrera trobada, mentre que el masculí, a Primera Divisió, pugnarà per pujar a la màxima categoria
El CA Igualada va participar-hi amb cinc atletes, quatre masculins i una femenina, que van sumar punts pels interessos de l'Hospitalet Atlètic a Divisió d'Honor
A l'equip masculí i femení de l'Avinent Manresa els va tocar les dues cares d'una mateixa moneda en la segona jornada de les lligues del Campionat d'Espanya de Clubs. El femení, que regenta Divisió d'Honor -la màxima categoria estatal- va ser quart a València i haurà de pugnar en la darrera cita per mantenir-se al primer nivell. En canvi, el masculí, que competeix a Primera Divisió, va ser segon a Durango i en la darrera jornada de competició optarà a certificar l'ascens a la màxima categoria de l'atletisme estatal per clubs.
El Club Atlètic Igualada va participar d'aquesta segona trobada amb cinc atletes. Quatre en categoria masculina i una en la femenina, que van prendre part de les proves sumant punts pels interessos de l'Hospitalet Atlètic a Divisió d'Honor. L'equip masculí va ser tercer i el femení, segon. Isaac Baltà va ser segon en salt d'alçada, amb un millor intent de 2.02 metres que suposen una nova millor marca personal aquesta temporada.
La mateixa posició que va certificar Jana Planell, que en perxa es va alçar fins als 3.46 metres. Pol Carrera va ser tercer en els 3.000 obstacles amb una millor marca personal de 9:16.99, a tot just 15 segons del primer lloc. Van completar la delegació igualadina els llançadors Aleix Camats i Guim Morcillo. Tots dos van ser quarts, el primer en disc, amb un millor intent de 47.62 metres; i el segon en javelina, amb un millor registre de 61.48 metres.
La creu femenina
En clau manresana, la creu va caure del costat femení, que tot i les solvents victòries de Griselda Serret en els 5.000 metres marxa amb un temps de 22:59.38; i la de Marina Guerrero en els 3.000 obstacles, amb una marca de 10:39.93, es van quedar a 33 punts del tercer lloc. En aquesta mateixa cita, la manresana del Diputació de València, Mònica Clemente, va ser primera amb molta autoritat en Perxa. Un triomf que va contribuir al primer lloc de l'equip amfitrió.
Tambá van completar bones proves la velocista Ericka Badeau Maseras, que va ser segona en els 200 metres llisos; la llançadora de javelina Camille Jau, que va assolir el segon millor registre de la trobada amb un intent de 41.46 metres; i la saltadora d'alçada Ariadna Giacardi, que va superar el llistó per damunt dels 1.69 metres per ser, de nou, segona.
També van sumar bons punts Mar Santanach en llançament de martell, amb una millor marca de 50.58 metres; la llançadora Marina Clavijo en disc, propulsant l'artefacte fins a uns 47.96 metres que suposen una millor marca personal per l'atleta; i l'obstaculista Nora Massanas, que va ser tercera en la mateixa prova que va vèncer Guerrero amb un temps d'11:25.75, de nou, establint una millor marca personal.
La cara masculina
Millor fortuna va tenir el conjunt masculí, propulsats a la taula classificatòria final per set triomfs. El de Lluís Toledo en salt d'alçada, amb una marca d'1.99 metres; el de Martí Serra en perxa, saltant per damunt dels 4.70 metres; el del velocista Biel Cirujeda en els 400 metres, amb un temps de 48.12 segons; el de Roger Gómez en els 3.000 obstacles, amb un registre de 9:15.59; el del marxador Eloi Antón en els 5.000 metres amb 21:00.74; el de Clement Darques en Disc, amb un millor intent de 46.56 metres; i el del fondista Gonçalo José Sousa en els 3.000 llisos, amb un temps de 8:19.31, que és també una nova millor marca personal.
Al segon lloc del conjunt masculí també hi van contribuir les segones posicions del migfondista Arnau Pujols en la prova dels 800 metres, amb un temps d'1:51.31. La del llançador de pes Aratz Cendon, amb un millor intent de 14.05 metres, així com el segon lloc de Ricard Clemente superant el llistó dels 4,36 en perxa. A més, el relleu del 4x100 format per Carlos Jesús Terol, Nil Trulls, Eduard Montenegro i Bogdan Dinu va ser tercer registrant un temps de 42.57 segons que millora el rècord absolut de l'entitat, datat del 1992.
