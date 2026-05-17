Gimnàstica artística
El Club Egiba també guanya la segona jornada de la Lliga Iberdrola, prèvia a la final per revalidar títol
Les manresanes s'imposen per menys d'un punt de diferència el CGA L'Hospitalet a València sense necessitar que cap de les seves gimnastes participi en tots els aparells
El Club Egiba es presentarà a la final de la Lliga Iberdrola amb el ple de punts de les dues competicions prèvies, a Palma de Mallorca i a València. Després del triomf de fa unes setmanes a territori insular, aquest cop s'ha imposat a la segona jornada de la competició, que ha guanyat tres vegades i de la qual defensa títol, que es va disputar al poliesportiu Cabanyal, en terres valencianes. I ho va fer sense necessitat d'utilitzar gaire la seva millor peça, la medallista i guanyadora d'una prova de la Copa del Món Laia Font, que només va competir en salt i barra.
El club manresà va vèncer amb un total de 190,532 punts per davant dels 189,668 del CGA L'Hospitalet, que va ser segon. El podi el va completar el Club Pozuelo, amb 188, 966 per davant del Xelska Illes Balears (187,668).
Aquest cop van ser la neerlandesa Tisha Volleman i la gironellenca Lorena Medina les que van competir en més aparells, juntament amb la jove Siena Palasí, amb un total de tres. La primera, a més, va ser la millor en el terra, en què Medina va ser quarta. En aquest aparell també van participar Bruna Grustan (30a), la referida Palasí (31a) i Ariadna Piella (36a).
L'altra millor actuació d'una gimnasta de l'Egiba va ser la de Laia Font, segona en la barra d'equilibris amb 13,567 punts, només superada per Aitana Pacheco, del Pozuelo (14,033). En aquest aparell, Ariadna Piella va ser vuitena i també hi van ser Lorena Medina (14a), Frida Rodríguez-Cabo (25a) i Siena Palasí (30a).
Font també va competir en el seu millor aparell, el salt, en què havia aconseguit un bronze i un or en proves de la Copa del Món, però només hi va poder quedar quarta, amb 13,133 punts. Es va situar just davant de Siena Palasí, que hi va signar la seva millor actuació, amb un cinquè lloc amb la mateixa puntuació. Van completar la llista la novena posició de Tisha Volleman, la 30a de Maria Comallonga i la 34a d'Ariadna Piella.
Finalment, en les asimètriques, la gimnasta dels Països Baixos va ser tercera, en un aparell en què Lorena Medina va quedar desena i van completar els resultats de l'Egiba Laia Janué (14a), Aura Cots (19a) i Maria Comallonga (31a).
Es va tractar, per tant, d'un triomf d'un equip que ja es prepara per a la final, que està prevista per al proper 27 de juny a Pamplona, on també es faran els campionats estatals de base, i per als Campionats d'Espanya absoluts, del 7 a l'11 de juliol a Guadalajara.
