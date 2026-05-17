Derrotes dels equips bagencs en l'última jornada de Primera Catalana
El Cardona s’acomiada amb derrota de Primera i el Martorell acaba el curs amb un empat
Un Cardona que ja havia descendit es va acomiadar amb derrota de la categoria després de veure com el Ripollet li capgirava el marcador advers en els últims instants. Els cardonins finalitzen la temporada en tretzena posició, marcant el tall del descens, i malgrat el bon tram final, retornen a la Segona Catalana només un any després.
Els bagencs van sorprendre l’equip vallesà, sisè a la classificació, quan es van avançar amb un gol d’Aitor Segura en els primers minuts de partit. Els cardonins volien aconseguir un triomf en la darrera jornada. Els locals, però, no es van rendir i van empatar a la mitja hora de joc, amb una diana de Juan David Carranza. Just abans del descans, Gerard Piñot tornava a avançar l’equip cardoní.
A la segona meitat, els cardonins van aconseguir aguantar les envestides del conjunt local durant bastants minuts, però, a deu minuts pel final, Alejandro Carrasco va fer el gol de l’empat. Quan tot feia pensar que el partit s’acabaria en taules, els vallesans van acabar de capgirar el partit amb un gol de Xavier Pérez. Els cardonins, ja sense esma, van intentar tornar a empatar, però ja no hi va haver més temps.
El Joanenc va perdre el darrer partit del curs al camp del quart classificat, el Castellar. L’equip vallesà encara es jugava les opcions d’entrar a la promoció d’ascens, però finalment no ho han aconseguit. Els santjoanencs tanquen la temporada del retorn a Primera Catalana en dotzena posició, salvant la categoria amb cinc punts de marge gràcies a un tram final de temporada molt positiu que els va ajudar a sortir d’un descens que, en algun punt de la temporada, semblava gairebé inevitable.
L’inici de partit va ser de clar domini vallesà. Els santjoanencs, que van aprofitar per donar minuts a jugadors menys habituals, no es jugaven res, i els castellarencs, molt més efectius, es van avançar amb un gol de Miguel Expósito. L’equip bagenc va aguantar durant diversos minuts, però, passada la mitja hora de partit, els locals van sentenciar amb dianes d’Iker Álvarez i David López.
La segona part va ser molt més tranquil·la, amb els locals sabent que havien fet els deures i els visitants donant entrada a jugadors del filial i alguns juvenils perquè tinguessin minuts a Primera. En els minuts finals, el jove del planter Zaid Achchab es va estrenar anotant el 3-1 definitiu, que no va servir, però, per aconseguir sumar algun punt, i els santjoanencs van acomiadar la temporada amb una derrota.
Derrotes manresanes
Un Gimnàstic de Manresa molt curt d’efectius va acabar la temporada amb derrota al camp de l’Alpicat. L’equip filial de l’Andorra clou el curs en la vuitena posició, lluny tant del descens com de la promoció d’ascens, i seguirà un any més a la Primera Catalana. Mateix destí que el conjunt alpicatí, que ha sigut un rival directe a la classificació durant tota la temporada i que finalment ha acabat cinquè, a només dos punts dels manresans.
L’inici de partit va ser negatiu pel conjunt manresà, amb un Alpicat més motivat que va dominar la primera meitat. Abans dels vint minuts de partit, Guillem Burgos havia fet el primer i, a la mitja hora de joc, el mateix Burgos feia el seu doblet particular i ampliava l’avantatge davant un equip manresà que tenia alguna ocasió tímida per retallar distàncies que no aconseguia materialitzar.
L’inici de la segona meitat va ser similar i Joan Vendrell feia el tercer als cinc minuts de la represa. El partit es va calmar i els manresans, que només portaven tres suplents, van poder fer els canvis justos, mentre que els locals aprofitaven per rotar. A les acaballes, Rawdy Wiltbank va fer el gol de l’honor dels manresans, però no va evitar que l’últim partit del curs acabés en derrota.
La Pirinaica també va perdre, al camp de l'Igualada.
El Martorell s'acomiada amb empat
Empat del Martorell en la darrera jornada de lliga del curs. Els del Baix Llobregat nord van sumar un punt contra el segon classificat, el Viladecans, en un duel intranscendent pels locals, que ja fa setmanes que van certificar el campionat i el corresponent ascens a la Lliga Elit. Els visitants, en canvi, aconsegueixen sentenciar la segona posició i hauran de passar pel play-off d’ascens.
Els martorellencs van sortir millor que els seus rivals, que també tenia assegurada la segona posició, i, en els primers compassos de partit, Marcel Howard-Ekum aconseguia fer el gol del conjunt local. Els martorellencs tenien el control del partit i no van patir en excés durant la primera meitat.
A la segona meitat, els locals van aprofitar per fer rotacions i donar descans als jugadors menys habituals, i això ho va aprofitar el conjunt visitant per fer el gol de l’empat mitjançant Biel Fornés. El partit, malgrat ser entre els dos millors equips del grup, no va tenir massa més història, amb el Viladecans pensant en la promoció i el Martorell celebrant el títol amb la seva afició. Els martorellencs disputaran l’any que ve l’exigent Lliga Elit, mentre que d’aquest grup, només farà el play-off el segon classificat i descendeixen quatre equips: el Tàrrega, la Terlenka Barcelonista, el Cubelles i el Tortosa Ebre, que cauen a la Segona Catalana.
