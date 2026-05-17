MUNDIAL DE MOTOGP
Di Giannantonio venç a Montmeló en una cursa esgarrifosa en la qual Àlex Márquez i Zarco acaben a l’hospital
Emilio Pérez de Rozas
Terrible. Estremidor. Inquietant. Perillós. El Gran Premi de Catalunya, que ha citat a les grades i tribunes 74.890 espectadors, que han viscut una cursa triple, plena de caigudes, dolor, accidents, viatges a l’Hospital General de Catalunya a Sant Cugat, ferits i, sobretot, una jornada, un GP, que, finalment, ha conquerit, de manera aclaparadora, l’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati),que ha tingut el seu mestre Valentino Rossi assessorant-lo al Circuit de Barcelona-Catalunya.
La cursa ha tingut moments espectaculars, instants estremidors perquè ningú sabia com estaven dos dels pilots que han protagonitzat caigudes commovedores, esgarrifosos, el català Àlex Márquez (Ducati), vencedor aquest dissabte en la cursa a l’’esprint, i el francès Johann Zarco (Honda).
Fallada elèctrica
En la primera cursa, ‘el Pistoler’ ha encastat la seva Ducati contra la KTM de Pedro Acosta, que, quan circulava a 216 kms/h, ha patit una fallada elèctrica, mecànica, sobtada a la seva moto, que l’ha obligat a reduir, de manera sobtada i brusca, sense voler, la seva velocitat, i el ‘germaníssim’ no ha pogut driblar la moto del ‘Tiburón de Mazarrón’, cosa que ha fet que Àlex perdés el control de la seva moto, que s’ha destrossat per l’aire, fent tombarelles, mentre ell feia voltes sobre la graveta, sense xocar, afortunadament, contra el mur i les proteccions.
Acosta, a mitja tarda, ha explicat el que havia provocat el brutal accident d’Àlex i, sobretot, com s’hi ha sentit involucrat sense voler, sense esperar-s’ho. «He tingut un problema elèctric i, de sobte, m’he quedat sense potència, el motor no s’ha arribat a parar, però gairebé, i no hi he pogut fer res. Em sap molt de greu perquè Àlex s’ha emportat la pitjor part del meu problema mecànic».
Amb l’ai al cor, amb una ambulància marxant cap a l’hospital que portava a l’interior el petit dels Márquez Alentà, s’ha donat la segona sortida, aquesta vegada a 13 voltes (una nova esprint, però en diumenge), i, tot just començar la segona cursa, Zarco ha perdut el control de la seva Honda al primer revolt del traçat, s’ha estavellat contra ‘Pecco’Bagnaia i Luca Marini, i tots han rodat per l’asfalt; pel que sembla (encara no hi ha res confirmat), el campió francès s’ha endut la pitjor part, ja que podria patir una fractura del fèmur esquerre. Zarco, també està al centre mèdic de Sant Cugat.
El Gran Premi de Catalunya ha tingut tres parts, tres sortides, 24, 13 i 12 voltes i ha acabat amb dos pilots, amb dos campions, com Àlex Márquez i Johann Zarco, a l’hospital després de dos accidents estremidors, especialment el del ‘Pistoler’.
«No era fàcil tornar a sortir a la pista per tercera vegada, la veritat», ha explicat ‘Diggia’, que ha guanyat el seu segon GP de MotoGP a Barcelona (el seu primer va ser a Qatar 2023), després de baixar del podi. «Després d’aquestes curses, ens haurien de donar més punts», ha comentat el mallorquí Joan Mir, segon del GP i brillant protagonista d’una Honda que està ressuscitant a poc a poc.
«La veritat, som aquí per oferir el millor espectacle possible als nostres fans, però crec que això d’avui ha sigut excessiu, sortir a córrer després de tenir un ensurt així, després d’impactar una roda d’algú, no sé de qui, al meu cos, potser de la moto d’Àlex [Márquez], és molt, inquietant», ha comentat el guanyador de l’equip VR46.
Mentre tots ens preguntàvem com estarien Àlex Márquez i Johann Zarco, s’ha donat la sortida a la tercera cursa del dia, aquesta vegada de 12 voltes, passant de 24 a 13 i de 13 a 12. I aquesta cursa, que semblava destinada, com les dues anteriors, que Pedro Acosta conquerís el seu primer triomf en la categoria de MotoGP, ha acabat provocant una nova desil·lusió, desencant i dolor per al ‘Tiburón de Mazarrón’, que de líder de la prova ha passat a quart i, finalment, ha caigut a terra, en les tres últimes voltes d’aquesta imprevista i improvisada cursa GP a l’esprint.
GP esgarrifós
I és que Acosta, que ha demostrat el gran, l’immens, l’increïble pilot que és, ha acabat devorat per l’empenta d’un ressuscitat Joan Mir (Honda) i un determinant, tot i que encara coix, Fermín Aldeguer (Ducati), que l’han acabat superant en les dues últimes voltes del gran premi de casa. I, no només això, el japonès Ai Ogura (Aprilia) ha acabat fent caure el murcià en l’últim revolt del gran premi, un autèntic desastre per al ‘Tiburón’.
La jornada d’aquest diumenge, aquest gran premi esgarrifós, ha servit per demostrar que el campionat està totalment obert. Les Aprilia, a Barcelona, no han pogut dominar ni els entrenaments ni les curses, cap ha pujat al podi. Marco Bezzecchi i Jorge Martín, els dominadors del Mundial, no han pujat al calaix. Quan semblava que la firma de Noale i els seus dos pilots oficials continuarien arrasant, les Ducati han tornat a fer de les seves i tant Àlex Márquez com ‘Diggia’ han dominat el cap de setmana.
«És bonic, sí, estremidor, alegre, pujar al podi quan encara estàs ranquejant d’una cama, coixejant, és molt gratificant, però, alhora, tens el cor encongit, ja que saps que dos companys són a l’hospital després de dos incidents molt greus», ha comentat Fermín Aldeguer (Ducati), un dels valors més joves del motociclisme espanyol i sensacional pilot del Gresini Racing Team Ducati i, per tant, company del ‘Pistoler’. «Tots, tots, esperem, tot i que sabem que és difícil, que Àlex i Johann tornin a estar amb nosaltres a Mugello, d’aquí a quinze dies.
«Té raó Fermín [Aldeguer]», ha comentat Mir al baixar del podi, «ja que la veritat és que calia armar-se de valor per sortir, de nou, a córrer, però és la nostra professió i hem de fer-h, i crec que ho hem fet tots amb enorme professionalitat», ha comentat Mir, que ha preferit salvar el podi abans que arriscar un nou zero. «Abans de córrer cal caminar, abans de guanyar cal aconseguir un podi i això és el que hem fet, jo, Honda i el meu equip, i sincerament estem tots molt orgullosos d’haver-ho fet així», ha assenyalat el campió mallorquí, campió de MotoGP el 2020. Mir, per cert, va anunciar dissabte que deixaria Honda a final de temporada i molt probablement serà nou pilot del ‘team’ Gresini (Ducati) el 2027 i el 2028, ja amb les noves motos de 850cc.
«Jo soc un manat, soc un empleat, soc un professional, sé que aquí el que preval és el xou i el xou ha de continuar, però crec que hauríem de fer una reflexió tots junts, parar-nos un moment i pensar que, després de dos accidents tan esgarrifosos com els que hem viscut, la moto d’Àlex [Márquez], partida per la meitat, destrossant-se pels aires, sense saber els altres com estava Àlex, i després la caiguda de Johann [Zarco], també a l’hospital, hauríem d’haver parat això, no ho sé, repeteixo, és una reflexió sobtada, però hauríem de penar-hi», ha dit Jorge Martín davant el micròfon d’Izaskun Ruiz, a DAZN.
Àlex Márquez pateix doble fractura de la vertebra C7 i la clavícula dreta
A mitja tarda, l’equip de Nadia Padovani, viuda de l’excampió Fausto Gresini, en què milita Àlex Márquez, actual subcampió del món de MotoGP, ha informat que el pilot català pateix «fractura marginal a la C7, que s’examinarà la setmana vinent, i fractura de la clavícula dreta, que serà fixada, aquesta mateixa tarda, amb una plaqueta».
Una fractura marginal a la C7 afecta la vora de la setena vèrtebra (la base del coll). La seva gravetat depèn de si compromet els lligaments o l’estabilitat del segment. El tractament varia des de repòs i l’ús de collarí fins a cirurgia, depenent del diagnòstic exacte.
