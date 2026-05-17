Empat d’un San Mauro que ja mira al play-off (1-1)
Els anoiencs firmen les taules contra el Santfeliuenc, cuer ja descendit, i s’acomiaden de les opcions de disputar Copa del Rei
El San Mauro va acabar la lliga regular amb un empat contra el cuer del grup, el ja descendit Santfeliuenc, i finalitza la temporada en cinquena posició. Després d’arribar a Nadal enfonsat a la classificació, els anoiencs han fet un 2026 espectacular i es jugaran la possibilitat d’acompanyar el San Juan i el Martinenc a Tercera Federació.
Els anoiencs disputaran les semifinals de la promoció contra el Prat, quart classificat i que ha perdut els seus darrers cinc partits. Tot i això, l’empat fa que els de Santa Margarida no puguin disputar la Copa del Rei la temporada que ve.
El San Mauro va començar millor i va tenir diverses ocasions en els primers minuts de partit. A mesura que passaven els minuts, els visitants van anar contagiant-se del ritme de l’equip del Baix Llobregat, que no es jugava res, i va ser el primer en anotar, amb un gol de Kilian Honorato en una rematada de cap a una centrada lateral, a quatre minuts pel descans, en la seva segona ocasió.
A la segona meitat, els visitants van sortir de nou amb ambició i més intensitat i van fortificar el setge sobre la porteria local. Després d’un parell d’ocasions clares, Álex Cañero feia l’empat rematant una passada de Pau Yáñez. El San Mauro va tenir ocasions per acabar de capgirar el marcador i aconseguir la quarta plaça, però no van acabar entrant.
FC SANTFELIUENC: Vazquez, Villegas (García 56’), Varese (Mateo 46’), Mendez (Sadurní 46’), Carbonell (Hervías 46’), Caresia (Álvarez 63’), Avilés, Honorato (Jiménez 63’) Guillem, Casares i Durán (Fernández 30’).
UD SAN MAURO: Martínez, Masegosa, García, Enríquez, Aribau, Yáñez, Merinas, Espinosa, Cañero, Gulias i Marquillas.
ÀRBITRE: Álvaro Sánchez, auxiliat per Marc Belmonte i Raul Rivera.
GOLS: 1-0 Honorato min 41, 1-1 Cañero min 58.
