Hoquei patins | Quarts de final OK Lliga
L’Igualada Rigat guanya el Voltregà a la tanda de penals
L’únic encert del capità Roger Bars en els llançaments dels arlequinats i les cinc aturades d’Arnau Martínez els donen el primer partit dels quarts de final
L’Igualada Rigat s’ha estrenat en el primer partit dels quarts de final de l’OK Lliga amb un victòria patida a la tanda de penals contra el Voltregà Movento Stern. Un únic encert de Roger Bars en els llançaments i les cinc aturades d’Arnau Martínez donen marge als arlequinats de cara al segon partit de l’eliminatòria.
Després d’una fase regular espectacular, en què el conjunt dirigit per Marc Muntané només ha perdut tres partits de vint-i-sis i ha tornat a millorar els resultats del curs passat —ha quedat tercer, només un punt per sota del segon classificat, el Barça, i també del primer, el Liceo—, l’equip arlequinat s’estrenava en fase eliminatòria a Les Comes, un pavelló en què els igualadins se senten molt còmodes i són capaços de treure resultats tant impactants com inesperats. Prova n’és el 4 a 0 sobre el Liceo a inicis de temporada o les dues WSE Europe Cup dels cursos 23-24 i 24-25.
Els dos equips, Igualada i Voltregà, venien d’enfrontar-se en aquest mateix escenari fa dues setmanes en l’última jornada de l’OK Lliga. Aleshores, els arlequinats es van imposar per 5 a 2 i esperaven repetir resultat en el primer dels tres partits de l’eliminatòria de quarts de final.
Això no obstant, ha sortit millor el Voltregà, que ha tingut més pilota, ha acumulat possessions llargues i ha provat tres cops Arnau Martínez en només dos minuts. Ha respost sense massa dificultats el porter arlequinat i ha mantingut l’empat a zero. Mentrestant, l’Igualada replegava ràpidament i provava de sortir al contracop.
Amb el pas dels minuts, el partit s’ha equilibrat i ha estat l’Igualada qui ha passat a dominar i qui ha arribat a l’àrea contrària amb més continuïtat. Només li ha faltat xutar el porter Miquel Estrada en situacions més favorables. Això ha provocat que el tècnic visitant Jefa Rovira demanés el temps mort quan faltaven deu minuts. Més tard, Muntané ha esgotat els dos. L’últim ha estat en una falta propera a l’àrea contrària que Joan Ruano ha estat a punt de transformar amb una doble ocasió que ha aturat magistralment Estrada.
Conscients que es tractava tot just de la primera part de l’eliminatòria, cap dels dos ha pres massa riscos ni ha anat massa fort al contacte per evitar faltes innecessàries. Veient el poc encert dels dos equips de cara a porteria —i especialment de l’Igualada, que és qui més ocasions ha tingut en els compassos inicials de la segona meitat— semblava que el resultat final podia ser qüestió d’encertar una jugada a pilota parada. I, d’entrada, aquest escenari, era més favorable al Voltregà, que havia aconseguit forçar vuit faltes als arlequinats. Ells en portaven dues menys. Més tard, també ha caigut la novena.
Fins al tram final del segon temps, el partit havia estat de control absolut per part de tots dos, però feia minuts que el neguit per no concedir una derrota en els darrers compassos s’havia apoderat dels jugadors i els aficionats i havia convertit el duel en una anada i tornada constant a totes dues bandes. Com que ningú ha estat capaç de resoldre’l, ha acabat a la pròrroga.
Un cop allà, l’Igualada ha tornat a ser millor i a tenir més opcions de cara a porteria, però la falta de punteria ha donat vida a un Voltregà que ha aguantat estoicament sota la pressió d’un pavelló de Les Comes gairebé ple i ha arribat amb vida a la tanda de penals. Amb un únic encert en cinc llançaments, l’Igualada s’ha endut el primer enfrontament de l’eliminatòria de quarts de final. L’ha transformat el capità Roger Bars, que ha tornat a disputar un partit després d’un mes de baixa per lesió.
El pròxim partit, que es jugarà a la pista del Voltregà, es disputarà el cap de setmana que ve. En les altres eliminatòries, el Reus va guanyar el Calafell per 1 a 8, el Liceo es va imposar al Pons Lleida per 3 a 2 i el Barça va fer el mateix davant el Noia per 2 a 1.
