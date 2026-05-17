L’Igualada supera la Pirinaica i és al play-off (2-0)
Els anoiencs són el millor tercer classificat de Primera després de guanyar l’equip de la Mion en l’últim partit de Romans Carrillo
L’Igualada va assegurar la promoció d’ascens a Lliga Elit després de superar la Pirinaica en un partit molt igualat. Els anoiencs queden empatats a punts amb el segon, el Turó de la Peira, però entren al play-off com a millors tercers dels tres grups de Primera. Els de la Mion, que s’acomiaden del tècnic Romans Carrillo, acaben la temporada en setena posició.
L’inici del partit va ser de lleuger domini de l’equip visitant, ja que els anoiencs patien els nervis de saber que només els valia la victòria i van sortir freds i imprecisos. Els manresans van tenir arribades de perill, però no van aconseguir materialitzar-les. Al pas dels minuts, els igualadins van anar entrant en el partit i guanyant possessió. Al minut 37, un llançament de banda d’Elhadji Baldeh directe a l’àrea manresana era rebutjat, però Willian de Araújo caçava la pilota i l’introduïa al fons de la xarxa per avançar els locals. A l’últim minut de la primera meitat, els manresans tenien una jugada calcada a la del gol que Adrià Rojas aconseguia aturar.
Ja a la segona meitat, la Pirinaica, que ja no es jugava res, va fer una passa endavant a la recerca de l’empat, però no van aconseguir foradar la porteria de Rojas. Els igualadins, molt més tranquils, van aconseguir controlar l’enfrontament i van acabar fent el segon a vint minuts pel final, amb una passada de Carlos Monje que recollia Sergio Sandoval per deixar encarrilat el partit. Malgrat les ocasions tant per retallar distàncies com per sentenciar l’enfrontament, el marcador no es va moure i els tres punts es van quedar a les Comes.
Subscriu-te per seguir llegint