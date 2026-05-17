El Puig-reig venç el derbi contra l'Atlètic Gironella però no arriba a ser campió (0-1)
La victòria al duel comarcal no és suficient per destronar el líder i els tres equips del Berguedà jugaran play-off
El Puig-reig es va endur el darrer derbi del Berguedà de la lliga regular en superar l’Atlètic Gironella. Els puig-regencs, però, no els és suficient per aconseguir la primera plaça del grup, ja que el Fundació Terrassa també va guanyar el seu duel. Finalitzen el curs segons i s’enfrontaran al play-off al Corbera. Els gironellencs acaben quarts i jugaran les semifinals de la promoció contra el Berga en l’enèsim derbi de la temporada.
L’inici de partit va ser favorable als puig-regencs, que es jugaven més, i van gaudir del domini de la pilota i les ocasions. Al minut 11, Felipe Guerrero feia l’únic gol de l’enfrontament en un xut amb l’exterior des de la frontal de l’àrea que es colava per l’escaire de la porteria local. Els puig-regencs seguien dominant, mentre que els gironellencs, amb rotacions en vista a la promoció, tenien aproximacions a través del contracop i de jugades a pilota aturada.
A la mitja part, el Puig-reig va veure que el filial egarenc guanyava per 3-0, i amb les esperances del campionat fetes miques, van fer rotacions també pensant amb els partits decisius del play-off. El partit va perdre intensitat i durant la segona meitat hi va haver poques ocasions però més duresa per part dels dos equips. Ja a les acaballes, els puig-regencs van reclamar penal en una acció en què Isidre Marsiñach es va haver de retirar per lesió.
CF ATLÈTIC GIRONELLA: Guerrero, Cunill, Puigdellívol (Riu 75’), Fernandez, Valls, Rodríguez, Gabarrós (Djamanca 46’), López (Toran 75’), Villa, Castillo (Diallo 60’)i Ragués.
CE PUIG-REIG: Guiteras, Domínguez (P. Soler 46’), Balmes (Ndao 46’), J. Fernández (Prat 65’), Divins (M. Fernandez 65’), M. Soler, Rovira, Balagué (Santasusagna 46’), Marsiñach, Guerrero (Lorenzo 46’) i Vinasco (Bandzeladze 65’).
ÀRBITRE: Oriol Lucena, auxiliat per Marcos Gómez i Guillem Torres.
GOL: 0-1 Guerrero min 11.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Eddy Merckx era únic, abans d’una cursa tots dormíem i ell ja havia fet 80 quilòmetres
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- El tren turístic de Catalunya que sembla tret d’una altra època: naturalesa, història i vistes úniques
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi