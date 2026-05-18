EL GRAN PREMI DE MOTOCICLISME DE CATALUNYA
Àlex Márquez i Zarco acaben a l’hospital en un GP esgarrifós
Fabio di Giannantonio s’imposa en una cursa que es va haver d’aturar i reiniciar dues vegades, després d’accidents greus. El pilot català es va fracturar una vèrtebra i la clavícula dreta.
Emilio Pérez de Rozas
Terrible. Esgarrifador. Inquietant. Perillós. El Gran Premi de Catalunya, que va citar a les grades i tribunes 74.890 espectadors, que van viure una cursa triple, plena de caigudes, dolor, accidents, viatges a l’Hospital General de Catalunya de Sant Cugat, ferits i, sobretot, una jornada, un GP, que, finalment, va conquerir, de manera devastadora, l’italià Fabio Di Giannantonio (Ducati), que va tenir el seu mestre Valentino Rossi assessorant-lo al Circuit de Barcelona-Catalunya.
La cursa va tenir moments espectaculars, instants estremidors, perquè no sabia ningú com estaven dos dels pilots que van protagonitzar caigudes commovedores, esgarrifoses, el català Àlex Márquez (Ducati), vencedor dissabte en la cursa a l’esprint, i el francès Johann Zarco (Honda). El pilot català, actual subcampió del món de MotoGP, es va fracturar una vèrtebra i la clavícula dreta. Aquesta última va ser fixada ahir mateix a la tarda "amb una plaqueta", segons va apuntar el comunicat mèdic.
En la primera cursa, el Pistoles va encastar la Ducati contra la KTM de Pedro Acosta, que, quan circulava a 216 km/h, va patir una fallada elèctrica, mecànica, sobtada a la moto que el va obligar a reduir, de manera brusca, sense voler, la velocitat, el germaníssim no va poder driblar la moto del Tauró de Mazarrón, i Àlex va perdre el control de la moto, que es va destrossar per l’aire fent tombarelles, mentre ell feia voltes sobre la grava, sense xocar, afortunadament, contra el mur i les proteccions.
Amb l’ai al cor, amb una ambulància marxant cap a l’hospital, portant el petit dels Márquez Alentà, es va donar la segona sortida, aquesta vegada amb 13 voltes (un nou esprint, però diumenge) i, tot just va començar la segona cursa, Zarco va perdre el control de la Honda, al primer revolt del traçat, es va estavellar contra Pecco Bagnaia i Luca Marini i tots dos van rodar per l’asfalt i el campió francès es van endur la pitjor part, que podria patir fractura del fèmur esquerre. Zarco també va acabar al centre mèdic de Sant Cugat.
Tres sortides diferents
"No era fàcil tornar a sortir a la pista per tercer cop, la veritat", va explicar Digga, que va guanyar el segon GP de MotoGP a Barcelona (el primer va ser a Qatar-2023) després de baixar del podi. "Després d’aquestes curses, ens haurien de donar més punts", va comentar el mallorquí Joan Mir, segon del GP i brillant protagonista d’una Honda que ressuscita de mica en mica. Mir, a propòsit, va anunciar, dissabte, que deixaria Honda a final de temporada i, molt probablement, serà nou pilot del team Gresini (Ducati) el 2027 i el 2028, ja amb les noves motos de 850 cc.
"La veritat, som aquí per oferir el millor espectacle possible als nostres fans, però crec que això d’avui ha sigut excessiu. Sortir a córrer després de tenir un ensurt com aquest, després d’impactar una roda d’algú, no sé de qui, al meu cos, potser de la moto de l’Àlex (Márquez), és molt, molt inquietant", va comentar el guanyador del gran premi.
Desil·lusió d’Acosta
Mentre tots ens demanàvem com devien estar Àlex Márquez i Zarco, es va donar la sortida a la tercera cursa del dia, aquest cop de 12 voltes, per passar de 24 a 13 i de 13 a 12. I aquesta cursa, que semblava destinada, com les dues anteriors, perquè Pedro Acosta conquerís el seu primer triomf en la categoria, va acabar provocant una nova desil·lusió, desencant i dolor per al Tauró de Mazarrón, que de líder de la prova va passar a quart i, finalment, va caure, en les tres últimes voltes d’aquesta imprevista i improvisada cursa GP a l’esprint.
I és que Acosta, que va demostrar quin gran pilot que és, va acabar devorat per l’empenta d’un ressuscitat Joan Mir (Honda) i un determinant, tot i que encara coix, Fermín Aldeguer (Ducati), que van acabar superant-lo en les dues últimes voltes. I, no solament això: el japonès Ai Ogura (Aprilia) va acabar fent caure el pilot murcià en l’última corba de la cursa.
Aquest gran premi esgarrifós va servir per demostrar que el campionat és totalment obert. Les Aprilia no han pogut brillar. Bezzecchi i Martín, els dominadors del Mundial, no van pujar al podi. Quan semblava que la firma de Noale i els seus dos pilots oficials continuarien arrasant, les Ducati hi han tornat a ser i tant Àlex Márquez com Digga han dominat el cap de setmana.
Classificacions
F. DI GIANNANTONIO (Ducati) 20 min. 6.243 s.
Joan MIR (Honda) a 1.250 segons
Fermín ALDEGUER (Ducati) a 1.466 segons
Pecco BAGNAIA (Ducati) 4.320 segons
Marco BEZZECCHI (Aprilia) a 4.679 segons
Així va el Mundial
1. Marco Bezzecchi (Ità).... 140 punts
2. Jorge Martín (Esp)..................... 127
3. Fabio di Giannantonio (Ità)...... 116
4. Pedro Acosta (Esp)................. 92
5. Ai Ogura (Jap)........................... 76
