Atletisme
Anna Recueco bat el rècord d'Espanya sub-16 en llançament de disc
La llançadora de l'Avinent Manresa va llançar l'artefacte fins a uns llunyans 48,95 metres, millorant en 44 centímetres el registre que posseïa Eva Maria Pauline des del passat octubre
Regió7
Anna Recuenco continua demostrant que no coneix límits, i diumenge al matí va batre un nou rècord estatal sub-16 en llançament de disc. La jove atleta de l'Avinent Manresa ho va fer en la jornada prèvia al Campionat de Catalunya sub-16 que es va disputar a Mataró. El registre de Recuenco va ser de 48,95 metres, superant d'aquesta manera per 44 centímetres la millor marca estatal que posseïa des de l'octubre la llançadora madrilenya Eva Marie Pauline.
Aquest registre també li va servir, com és obvi, per establir una nova millor marca personal, així com un nou rècord de Catalunya sub-16, ja que ja disposava de l'anterior. De fet, Recuenco està quallant un 2026 molt fructífer en el llançament de disc, ja que el 31 de gener es va fer amb el rècord català que posseïa la gran especialista de la modalitat actualment, Laura Redondo, i que ningú havia estat capaç de batre en 22 anys.
No és l'únic rècord català que ostenta l'atleta del conjunt manresà, que el passat 2 de maig va assaltar el de pes sub-16 en un control federatiu celebrat a Cornellà de Llobregat. En aquella ocasió, Recuenco va assolir un registre de 13,88 metres, que superava en 41 centímetres, l’anterior millor marca històrica, que datava de l’onze de maig del 1996, i que fins aleshores estava en mans de la llançadora Núria Ferrer.
