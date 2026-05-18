Futbol
El CF Igualada i la UE Avià ja coneixen els seus rivals de la fase d'ascens
L'entitat igualadina buscarà ocupar un lloc a la màxima categoria del futbol català, Lliga Elit, i haurà de superar en primera instància el CCD Turó Peira
El camí del conjunt berguedà cap a convertir-se en equip de Segona Catalana passarà per superar el Can Buxeres
La Federació Catalana de Futbol ha revelat durant el dia d'avui el camí dels dos equips de la Catalunya central que opten a pujar a Lliga Elit i Segona Catalana. Un sorteig en què també s'han oficialitzat els camins dels diferents equips que enceten el Campionat de Catalunya Base, des de Benjamí S9 fins a Juvenil.
El Club de Futbol Igualada ha estat el primer a conèixer el seu rival a la fase d'ascens a Lliga Elit, la màxima categoria del futbol català. Una promoció que dependrà de derrotar, curiosament, l'únic dels tres equips contra qui ja ha jugat dos enfrontaments a la fase regular que li podia tocar, el CCD Turó de la Peira.
El conjunt de la capital de l'Anoia haurà de superar els barcelonins en primera instància, i en cas de sortir victoriosos de l'eliminatòria a doble partit, es veurien les cares amb el vencedor del Palamós CF-UD Viladecans. L'anada de la primera fase es disputarà aquest mateix cap de setmana, i la tornada el del 30 i 31 de maig.
L'altre equip sènior de les nostres comarques que esperava amb candeletes el sorteig era la Unió Esportiva Avià, que va ser segon al grup 8 de Tercera Catalana. Els berguedans es jugaran l'ascens també amb dues eliminatòries a doble partit. El primer, aquest cap de setmana, davant del Can Buxeres.
En cas de superar aquesta primera fase, els avianesos es jugaran confirmar l'ascens en una final que els enfrontaria amb el guanyador entre el Deportivo Paraguay i el Sant Genís-Penitentes. Una final que està prevista pel cap de setmana del 7 i el 14 de juny.
Campionats de Catalunya base
També estaven atents del sorteig diferents equips de la base del Gimnàstic de Manresa, que estaven al bombo en 7 dels 9 Campionats de Catalunya que es disputaran a partit únic fins a la final. La base manresana estarà present en el torneig del Benjamí S9, Benjamí S10, Aleví S11, Aleví S12, Infantil S14, Cadet S15 i Cadet S16.
