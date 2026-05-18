Waterpolo
El CN Manresa Fibracat clou la fase regular plantant cara al campió (13-7)
El conjunt que entrena Ramon Rosell finalitza la lliga en tercer lloc i espera lluitar pel títol en el campionat de Catalunya de final de mes
Regió7
El Club Natació Manresa Fibracat es va acomiadar de la fase regular de Primera Divisó Femenina amb una derrota a domicili davant del líder de la competició. El conjunt que dirigeix Ramon Rosell va lluitar de valent a la piscina del filial de l'Atlètic Barceloneta, però les marineres van exhibir la seva superioritat en la primera part, i van situar un avantatge que les manresanes ja no van poder capgirar. El matx va acabar amb un 13-7 reflectit a l'electrònic.
Tots dos equips ja no es jugaven cap lloc a la classificació abans del partit, les barcelonines eren ja campiones de la lliga, mentre que les bagenques tenien assegurada la tercera posició. Les locals van arrencar més agressives, i amb molt d'encert en els xuts, posant un 7-4 al final dels primers 8 minuts que complicava el duel.
Però l'equip de Rosell no va abaixar els braços, i encara que les locals es van dedicar a gestionar el seu avantatge els tres quarts restants, l'equip bagenc va plantar cara en cadascun dels parcials restants. De fet, la primera part va ser tan golejadora, que ni tan sols sumant els parcials de les altres tres cap dels dos equips era capaç d'igualar el registre golejador.
Un darrer partit de la fase regular de la lliga que, tot i la derrota, permet a les manresanes encarar amb positivisme el campionat de Catalunya que es jugarà a finals de maig a les instal·lacions del CN Badia. Un torneig que les jugadores del CN Manresa afronten amb moltes ganes, i la perspectiva de lluitar fins al darrer alè per aixecar el títol.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny