Curses de muntanya
Marc Bernades, d'Igualada, queda 25è en una cursa de Zegama en què Kilian Jornet no passa del lloc 43
L'anoienc es converteix en el primer català en la mítica marató basca guanyada pel marroquí Elhoussine Elazzaoui i en què el ceretà va tenir problemes físics
Regió7
El corredor igualadí Marc Bernades va quedar en la 25a posició en la categoria masculina de la famosa cursa de Zegama, en què va reaparèixer el ceretà Kilian Jornet, que no va poder passar de la 43a posició. La cursa basca tenia un cartell espectacular, amb més de trenta corredors per damunt dels 900 punts IRTA, en la que molts consideren la marató més competitiva del planeta.
La prova va ser especialment dura, i això ho va notar un Jornet per sota de la seva capacitat. Les condicions meteorològiques van deixar un recorregut enfangat i perillós, amb molts trams tècnics. Va caldre gestionar-ho i també les relliscades, el desgast muscular i el risc de caigudes, en el decurs dels 42 quilòmetres i els 2.800 metres de desnivell positiu.
En el seu debut a Zegama, Bernades va ser el primer dels catalans amb un temps de 4 hores i 10 minuts. La victòria va ser per al marroquí Elhousine Elazzaoui, que va cobrir el recorregut en 3 hores, 45 minuts i 7 segons, 20 segons més ràpid que el segon, l'italià Daniel Pattis. La victòria en la categoria femenina va ser per a la sueca Tove Alexandersson, amb un extraordinari temps de 4.08.09.
En el seu debut, Bernades es va adaptar bé al fang i va mostrar gran habilitat en els trams més destacats. Tot i això, va optar per conservar a les zones més tècniques per evitar riscos innecessaris i possibles lesions, prioritzant arribar sa a la meta. D'aquesta manera, demostra el seu gran estat de forma.
Després de la cursa va explicar que "venia en el meu debut amb ganes de fer un temps de referència però les condicions del terreny canviaven de plans i venir més a viure una Zegama autèntica ja que és complicat tenir sensacions i preveure els ritmes depenent de l'estat físic. Si que tenia clar que volia gaudir-la amb l'increible ambient dels milers d'espectadors. El nivell era tan alt que no em jugava res més que intentar arribar a meta sense cap contratemps. Tot i que em moc bé amb el fang, vaig prendre la part més perillosa (cresta i primera baixada dreta) amb precaució i si que aquí vaig penalitzar una mica, de totes maneres arribava amb un temps que no m'havia plantejat ni en les situacions més optimistes, estic molt satisfet d'aquest debut i vaig passar-ho molt bé. Un debut somiat amb un terreny amb la seva més autenticitat que caracteritza Zegama".
Entre Bernades i Jornet encara va entrar un altre corredor de casa nostra, l'urgellenc Josep Miret, que va finalitzar en la 32a posició amb un temps de 4.14.00.
