Motor | S-CER
Sergi Pérez, de Martorell, puja al podi del Ral·li Ciutat d'Utiel en el Supercampionat d'Espanya
El pilot martorellenc de l'equip Toyota Igualada va completar una actuació molt sòlida en la tercera prova puntuable de l'estatal
Sergi Pérez va completar el passat cap de setmana una de les seves actuacions més sòlides per pujar al podi del Ral·li Ciutat d'Utiel que es va disputar a la localitat valenciana. El pilot de Martorell, pilotant un Toyota GR Yaris Rally2, va volar damunt la terra de la tercera cita puntuable per al Supercampionat d'Espanya de Ral·lis (S-CER) en una prova en què el pilot del Baix Llobregat nord va anar clarament de menys a més.
El moment culminant del ral·li va arribar a la dotzena i darrera especial. Un tram final d'infart en què el martorellenc, copilotat per Axel Coronado, va trobar adherència allà on no n'hi semblava haver, i va completar l'especial amb un temps de 7:53,5. Un registre que propulsava el Toyota del pilot de Martorell fins al tercer lloc de la classificació general absoluta.
Aquest gran tram en el darrer sospir va servir a Pérez per aconseguir també el seu primer millor temps en un tram de terra en la màxima categoria de l'automobilisme nacional. Un resultat final que permet al pilot de Martorell sumar 52 punts a la classificació general del campionat i instal·lar-se a la zona noble, confirmant-se com un dels noms a seguir del campionat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs