Motor | TrialGP
Toni Bou inicia amb victòria el camí cap al vintè mundial a l’aire lliure
El pilot de Piera sembla llançat a assolir el repte d'atresorar 40 mundials l'any que ha de celebrar el seu 40è aniversari
Regió7
Toni Bou va encetar el Mundial de TrialGP amb una doble victòria a Motegi, al Japó. El pilot de Piera es va mostrar molt dominador durant la doble jornada disputada al país del sol naixent, i encara que el mundial és molt llarg, ja sembla començar a fonamentar un històric vintè títol a l’aire lliure, que sumat als 20 que ja atresora a l’X-Trial, certificaria la gesta d’assolir 40 mundials el mateix any que celebraria el seu 40è aniversari.
El pierenc va dominar amb moltíssima solvència les dues jornades de competició. De fet, en totes dues tot just va sumar 5 punts de penalització. Un resultat que li permetia cloure el primer dia de foc real com a primer classificat, sumant 20 punts a la classificació. En aquesta jornada de debut va sobresortir l’italià Matteo Grattarola, que va ser segon a només dos punts de Bou, i que fins i tot va superar el sector 7 amb un punt menys de penalització que el pierenc.
La segona jornada va ser gairebé immaculada per part de Bou, ja que només una errada al sector 10 li va impedir no sumar cap punt de càstig. Una zona especialment complicada, perquè no la va superar cap dels set competidors. En aquesta segona jornada, va ser Gabriel Marcelli qui va quedar més a prop del de Piera, amb Jaime Busto completant el podi tant el primer com el segon dia.
