Futbol sala
El CEFS Fonollosa certifica un ascens històric a Divisió d'Honor Catalana
L'equip bagenc va sumar el dinovè triomf de la temporada al feu del FS Borges i s'assegura de manera matemàtica l'ascens a la màxima categoria sota el paraigües de la Federació Catalana de Futbol
El Club Esportiu Futbol Sala Fonollosa ha fet història, i després de guanyar a domicili al feu del FS Borges, ha certificat de manera matemàtica l'ascens a Divisió d'Honor Catalana de futbol sala. El primer equip de l'entitat bagenca ha estat molt sòlid en la seva segona temporada a Primera Catalana, i després d'un curs competitiu molt reeixit, amb 19 triomfs, 1 empat i només 4 derrotes, s'han assegurat una plaça a la màxima categoria del futbol sala català.
L'equip fonollosenc és ara mateix el líder en solitari del Grup 5 de Primera Catalana, amb 58 punts i els 24 partits de la fase regular de lliga jugats. Aquest darrer fet, una anomalia al grup, ja que a tota la resta de rivals els falta, com a mínim, un partit per disputar. Encara és més anòmala la situació dels dos perseguidors del club bagenc, l'Escola FS Cervera i el CFS Tàrrega, que els en falten dos. Un dels quals, entre ells.
Aquests dos conjunts disposen actualment de 54 punts, i com que els fonollosencs tenen l'average guanyat als targarins, segur que acabaran, com a mínim, en la segona posició de la taula, la darrera que dona dret a l'ascens. És per això que l'equip bagenc encara podria ser campió de lliga, en cas que els cerverins o el Tàrrega es deixessin algun punt, i sempre que no quedessin empatats amb l'Escola FS Cervera, amb qui tenen l'average perdut.
El CEFS Fonollosa ha signat un darrer tram de la temporada immaculat, encadenant 9 triomfs consecutius. No és l'únic motiu d'eufòria a l'entitat, ja que l'equip filial també està a l'espera d'un partit en què només que sumi un punt, guanyaria la lliga del Grup 20 de Tercera Divisió i certificaria l'ascens a Primera. Un lloc a la segona categoria del futbol sala català que ja té assegurat el CFS Avinyó, que només ha perdut un partit en tota la fase regular al Grup 17 de Tercera Catalana
