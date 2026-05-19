Poliesportiu
Compromís, cooperació, esforç i respecte són els valors clau per a la pràctica esportiva a Manresa
L'Ajuntament de Manresa i la UManresa han presentat avui a les entitats participants de la ciutat els resultats del projecte "Valors en Joc"
La proposta va sorgir en el marc dels actes de Manresa Ciutat Europea de l'Espot i proposa una guia de bones pràctiques
Regió7
L’Ajuntament de Manresa i UManresa–Fundació Universitària del Bages han presentat a les entitats esportives de la ciutat els resultats del projecte "Valors en joc". Una iniciativa que s'ha desenvolupat de la mà amb la Càtedra de Lideratge en Valors de la universitat manresana, i que ha permès identificar el compromís, la cooperació, l'esforç i el respecte com els valors que han d'orientar la pràctica esportiva a la ciutat. El resultat del qual ha estat una guia de bones pràctiques de lideratge adreçada a les persones relacionades amb l'esport a Manresa.
El projecte s’ha desenvolupat mitjançant un procés col·laboratiu i participatiu que ha combinat tallers formatius, activitats de cocreació i espais de participació per recollir les aportacions dels diferents agents implicats. La metodologia aplicada s'ha inspirat en els models de lideratge de Pep Guardiola i Manel Estiarte que posa el focus en quatre dimensions clau: la personal, la de l’equip, l’organitzativa i la de l’entorn.
Els valors identificats es consideren fonamentals tant en l’esport de formació com en l’amateur i el professional. Aquestes es concreten en actituds i comportaments que s'observen dins i fora del terreny de joc, com poden ser la implicació i la responsabilitat individual, el treball en equip, la superació personal, el respecte a les persones i a les normes, i el compromís col·lectiu amb l’entorn esportiu.
35 entitats implicades
Fins a 400 persones, entre les quals hi havia participants vinculats a 35 entitats esportives de la ciutat, com ara entrenadors i entrenadores, esportistes i representants de les famílies, han participat del projecte. També hi ha intervingut representants dels centres educatius on s'ha dut a terme l'espectacle gamificat "El Partit", adreçat a alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat de l’Institut Guillem Catà i del centre FEDAC.
Més enllà dels valors centrals, el projecte ha posat de manifest altres comportaments rellevants associats a la pràctica esportiva, com la inclusió, la generositat, la humilitat, la responsabilitat, l’exemplaritat o la cooperació institucional. Tots ells, valors que reforcen el paper de l’esport com a eina educativa i de cohesió social.
Una guia per al dia a dia
La guia de bones pràctiques de lideratge en valors concreta, de manera pràctica i entenedora, com integrar els valors identificats en el dia a dia de la pràctica esportiva. El document explica aquests valors i els vincula a conductes, actituds i accions observables en els entrenaments, les competicions i la relació amb esportistes, famílies, afició i entorn.
La guia inclou orientacions adreçades a entrenadors, però també té en compte el paper dels clubs, les famílies, els equips directius i els agents de l’entorn esportiu. Tot, amb l’objectiu de fomentar la coherència entre el discurs i la pràctica i reforçar el lideratge educatiu de l’esport a la ciutat. Concebuda com una eina de treball i de referència, la guia vol contribuir a consolidar un model esportiu compartit a Manresa basat en els valors, l’exemplaritat i la responsabilitat col·lectiva.
