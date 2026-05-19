Futbol sala | Segona Divisió B
El Covisa Manresa renova Carles Ambròs, Aaron Riera i Oriol "Uri" Jo de cara a la propera temporada
El conjunt manresà continua confeccionant la plantilla de cara la temporada vinent, la primera amb Xavier Santaella com a entrenador del primer equip
El Covisa Manresa continua fent feina als despatxos, i cada vegada sembla que Xavier Santaella té més definits amb quins jugadors podrà comptar de cara a disputar la Segona Divisió B de futbol sala la temporada vinent. Aquest mateix dimarts a la tarda, l'entitat manresana ha anunciat tres continuïtats, les de Carles Ambròs, d'Aaron Riera, i d'Oriol "Uri" Jo. A les quals s'hi ha de sumar la ja anunciada d'Asis Boukress, i la incorporació d'Àlex Terraga "Terri".
En el cas d'Ambròs, serà la seva setena temporada al club manresà, que d'aquesta manera s'assegura la continuïtat de dos dels pals de paller del primer equip, juntament amb Asis. Riera és un altre dels jugadors amb més experiència a la categoria, i als seus 27 anys acumula un total de sis temporades vestint els colors del Covisa.
El darrer a renovar ha estat Oriol "Uri" Jo. El jove manresà, format a les categories base del club bagenc, va tornar al primer equip el mes de febrer de la passada temporada, i ha estat un dels revulsius que ha obrat el miracle de segellar la permanència aquesta temporada. El jove manresà de 22 ha disputat quatre temporades amb el primer equip del Covisa.
Curiosament, els cinc jugadors que el club manresà ha confirmat de cara a la temporada vinent van formar part de la plantilla que, la temporada 2023/2024, es va quedar a un sol gol de certificar un ascens històric a Segona Divisió.
