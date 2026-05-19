I després del Manchester City, què? Guardiola contempla agafar un any sabàtic
El tècnic català posarà fi a una etapa històrica de deu temporades al capdavant del conjunt de Manchester, una de les més exitoses que es recorden en el futbol europeu recent
Marc Gázquez / Àlex Calaff
El cicle de Pep Guardiola al Manchester City s’ha acabat definitivament. Després de les informacions avançades en les últimes hores per diversos mitjans anglesos, el diari Sport, del mateix grup editorial de Regió7, ha confirmat a través de fonts pròximes al City, que el tècnic de Santpedor posarà fi a una etapa històrica de deu temporades al capdavant del conjunt de Manchester, una de les més exitoses que es recorden en el futbol europeu recent.
Des de la seva arribada el 2016 procedent del Bayern de Munic, Guardiola va transformar completament la identitat futbolística del City, convertint-lo en un equip dominant tant a Anglaterra com a Europa. En aquest sentit, el tècnic català anunciarà pròximament que abandonarà el club ‘citizen’ a final de temporada, tot i tenir contracte vigent fins al juny del 2027.
Més enllà dels títols, el llegat de Guardiola deixa una empremta profunda en el futbol anglès. El seu estil de joc basat en la possessió, la pressió alta i el control tàctic va marcar una època i va elevar el nivell competitiu de la Premier. Sota la seva direcció, futbolistes com Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Phil Foden o Rodri Hernández han assolit el seu màxim nivell i s'han consolidat com a referents mundials.
20 títols
Però el seu llegat no només es mesura per la proposta futbolística; també pels títols: 20, per ser exactes. Sis Lligues, una Champions, una Supercopa d’Europa, un Mundial de Clubs, tres FA Cup, cinc Carabao Cup i tres Community Shield. No està gens malament. Sí, uns èxits difícils d’entendre sense el poder econòmic del City Football Group, però atribuir-los tots només als diners seria d’una ràbia injusta. Hi ha molts equips a Europa amb grans recursos que no han sabut treure tant de rendiment als seus mitjans.
Guardiola ha completat al Manchester City la carrera que qualsevol culer hauria desitjat que hagués fet al Barça. Una dècada de fidelitat i paciència en un futbol cada vegada més interessat, exigent i cruel. Club i entrenador s’han recolzat mútuament fins i tot quan les coses no han anat bé. Perquè, com bé saben, si a l’Etihad no confiessin en ell, mai hauria complert deu anys com a tècnic ‘cityzen’. Per fitxar, tenien prou diners per “motivar” a qualsevol.
I ara, què?
Segons ha pogut saber Sport, tot indica que Guardiola farà un descans, un any sabàtic abans de, probablement, tornar al mercat per dirigir una selecció. No és cap secret que Guardiola vol viure l’experiència de dirigir un combinat estatal i hi ha diverses opcions importants sobre la taula. En el seu moment va sonar per al Brasil o Anglaterra —especialment els ‘Three Lions’, tenint en compte l’admiració que li tenen en aquest país—, però amb Ancelotti i Tuchel semblen opcions descartades. Les que guanyarien pes serien els Països Baixos o Itàlia, tot i que ara mateix només són especulacions.
A la seva motxilla, el de Santpedor acumula 593 partits al capdavant del City. Ha plogut molt des d’aquell estiu del 2016. El seu balanç és impactant: 423 victòries, 76 empats i 92 derrotes. L’entrenador més influent de la història ‘cityzen’ i una de les grans revolucions d’Anglaterra.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols