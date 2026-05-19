Bàsquet
El Nou Congost tornarà a acollir un partit amistós de la selecció catalana de bàsquet
El pavelló manresà ja va ser l'escenari en què, l'estiu del 2023, la Selecció va disputar un enfrontament davant l'Argentina
La Federació Catalana de Basquetbol ha fet oficial aquest dimarts que el pavelló del Nou Congost tornarà a acollir un partit de la Selecció Catalana Absoluta Masculina. El combinat català reapareixerà en el mateix escenari que ja ho va fer l'estiu del 2023, en aquesta ocasió, per enfrontar-se a la Gran Bretanya. Un matx que està previst pel pròxim 28 de juny, a les 12 del migdia, i que s'emetrà en directe per Televisió de Catalunya.
L'amistós suposarà una nova manera d'impulsar la promoció del bàsquet a tot el país, així com un reconeixement a la trajectòria històrica de les Seleccions Catalanes. El president de la FCBQ, Ferran Aril, s'ha mostrat "satisfet de poder tornar a disputar un partit de la Selecció Catalana Absoluta Masculina", i ha reconegut que "volem que el partit sigui una nova festa per al conjunt del bàsquet català com per a les noves generacions d'esportistes, afició i clubs, que podran tornar a veure competir a la selecció absoluta".
La darrera vegada que es va poder veure en acció la selecció absoluta va ser el 25 de juliol de 2023, en el marc del centenari de la Federació i també al Congost, tot i que en aquella ocasió el rival va ser la selecció de l'Argentina. Un duel en què la Catalunya que dirigia Pedro Martínez va plantar cara al conjunt argentí que entrenava Pablo Prigioni, i que venia de proclamar-se subcampió del món.
Segons ha explicat la mateixa Federació Catalana, pròximament es donaran a conèixer més detalls relacionats amb la convocatòria de jugadors, cos tècnics i quan es podran adquirir les entrades. En la darrera ocasió que Catalunya va jugar al pavelló manresà, entre els convocats hi constaven dos jugadors que aleshores eren a la plantilla del Baxi Manresa com Dani Pérez i Guillem Jou. Una convocatòria on, curiosament, també hi eren dos jugadors actuals del conjunt de Diego Ocampo com Ferran Bassas i Pierre Oriola.
