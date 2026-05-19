Pep Guardiola se’n va del Manchester City, segons mitjans britànics
Després de deu anys al càrrec i tots els títols guanyats, el de Santpedor anunciarà en els pròxims dies la seva marxa del City i rebrà un comiat amb honors en l’últim partit de Premier League
Regióa7
Pep Guardiola està ultimant la seva sortida del Manchester City. Tot i que al club mantenen que encara té un any de contracte, mitjans britànics apunten que aquesta serà l’última setmana del tècnic de Santpedor com a entrenador dels ‘Sky Blues’. El bagenc de 55 anys “deixarà el seu càrrec d’entrenador del Manchester City després de l’últim partit de la temporada a la Premier League, diumenge, contra l’Aston Villa”, va escriure The Daily Mail. Aquestes informacions de premsa, més o menys categòriques, donen consistència a una hipòtesi que ha guanyat força en els darrers mesos.
Després de deu anys al càrrec i tots els títols guanyats, el de Santpedor anunciarà en els pròxims dies la seva marxa del City i rebrà un comiat amb honors en l’últim partit de Premier League que disputarà aquest diumenge a l’Etihad Stadium contra l’Aston Villa. Guardiola encara té un any de contracte amb el City, després de la renovació que va signar l’any passat, però durant tota la temporada fonts del sector han indicat que aquesta podia ser la seva última campanya.
El tècnic va arribar el 2016, després de tres anys al Bayern de Munic, i a Manchester no només s’ha convertit en el millor entrenador de la història del club, sinó que també ha consolidat el seu estatus com un dels millors de la història.
Un percentatge de victòries superior al 70%
Al City ha guanyat sis Premier League, una Champions League i una desena de copes nacionals, a més d’una Supercopa d’Europa i un Mundial de Clubs. En els seus deu anys al City, només s’ha quedat sense títols en dues ocasions.
Ha dirigit 591 partits, amb un percentatge de victòries superior al 70 %. El seu pròxim destí és una incògnita, tot i que en diverses ocasions ha deixat entreveure que no entrenarà més a nivell de clubs i que el seu objectiu és dirigir una selecció. Després del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, diversos banquills de les millors seleccions del món estaran disponibles.
