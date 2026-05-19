Bàsquet
Els possibles substituts de Xavi Pascual al Barça de bàsquet: Ibon Navarro, Vassilis Spanoulis...
La marxa de Pascual suposarà el quart tècnic de la secció en tres anys
Iker Kind
Durant els últims dies, s’ha anat encarrilant la marxa de Xavi Pascual del Barça. Una sortida inesperada fa unes setmanes, però que el club esperava en els últims dies i així l’hi ha fet saber el tècnic. En un últim intent de convèncer Pascual, Rafa Yuste i Joan Laporta van fer acte de presència en una reunió en la qual es van evidenciar les clares diferències entre les dues parts.
La segona etapa de Pascual al Barça ha acabat sent un projecte fallit, degut principalment a la planificació esportiva. Ara, el club blaugrana haurà de fer un gir de 180 graus i buscar un entrenador que lideri un projecte en el qual s’invertiran set milions d’euros més. A més, serà un estiu de reconstrucció, amb moltes altes i baixes.
El primer nom, i el que més ha sonat en l’última setmana, és el d’Ibon Navarro. Fins i tot es parlava de primers contactes amb el tècnic d’Unicaja, temptejant la seva situació i el seu possible interès per unir-se al projecte. El tècnic d’Unicaja és molt ben valorat al Barça i està més que capacitat per fer un salt a un equip d’Eurolliga.
«El club nega de manera categòrica i rotunda haver-se reunit amb cap altre entrenador de cara al futur més immediat», assegurava el comunicat del Barça de fa uns dies. Ibon Navarro té contracte amb Unicaja fins a l’any 2027, per la qual cosa el Barça hauria d’abonar una clàusula pròxima als 300.000 euros per alliberar-lo. Una mica menys de la quantitat per la qual Pascual marxa a Dubai.
Vassilis Spanoulis també és un dels entrenadors més ben posicionats per aconseguir la banqueta culer. La llegenda del bàsquet europeu, que va estar entrenant Mònaco aquesta mateixa temporada, està ara mateix sense equip i gaudeix d’experiència a l’Eurolliga, on fue capaç de ficar el seu equip a la final de la passada Final Four.
En el dia d’avui, el club maneja principalment aquests dos noms (Spanoulis i Ibon) per ser el pròxim entrenador del Barça. No obstant, tampoc es descarta la possibilitat que sigui un altre perfil, en cas que aquestes opcions es compliquin o no encaixin amb les pretensions de la direcció esportiva. Alguns noms més apunten com a possibles recanvis, tot i que la probabilitat és més baixa.
Un d’ells podria ser Óscar Orellana. L’ajudant de Xavi Pascual al Barça ja va dirigir l’equip com a interí durant unes trobades i va canviar la cara de la secció després de la marxa de Peñarroya. Va guanyar tots els partits que va disputar i seria una aposta de la casa, de la mateixa manera que va aconseguir Pascual en el seu moment quan encara no era reconegut.
Altres entrenadors lliures al mercat són Zeljko Obradovic, que a més compta amb residència a Catalunya. Després d’acomiadar-se de Partizan, no va tancar la porta a tornar a entrenar: «Al juny parlaré amb mi mateix. Si em decideixo a fer-ho, significarà que he trobat la motivació. La motivació és el que ens impulsa a tots, independentment de la professió», va revelar. ¿Qui substituirà Xavi Pascual? ¿I qui us agradaria com a substitut?
