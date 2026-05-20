Curses de muntanya
El cabrianès Lluís Ruiz s'imposa en la cursa llarga de l'Ultra Trail Barcelona disputada a Sant Fruitós
Les diferents proves van tenir triomfs de casa nostra, com la del balsarenyenc Carles Reposo en la marató i la de la santjoanenca Cris Millà en la mitja
El corredor cabrianès Lluís Ruiz Oller va ser el millor en la prova llarga de l'Ultra Trail Barcelona, que es va disputar al voltant de Sant Fruitós de Bages en una distànica de 57 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.600 metres. Ruiz, de l'equip Utopeak-Lasportiva, va fer un temps de 4 hores, 52 minuts i 45 segons i va quedar davant d'Àlex Urbina, de l'UECAnoia, i de Pol Geijsen.
En la prova femenina, va guanyar Sònia Meira, de la UE Ripollet, amb 7.07.10, que va superar Núria Brichfeus, del CE Trail Vilanova, i Alícia Garrido, del MadTeam.
La competició va tenir més victòries de casa nostra, com la del balsarenyenc Carles Reposo en la marató. El corredor de l'Utopeak va guanyar amb 3.16.56 i una distància enorme respecte del segon, Marc Masagué, de l'Irunwithleiva, que va fer 3.50.34.
En dones, triomf per a la barcelonina Anna Olivares, setena en el total de la prova, amb 4.16.12.
L'altra victòria va ser la de la santjoanenca Cris Millà, guanyadora de la categoria femenina de la mitja marató amb 2.20.49. A més, la corredora del Collbaix Celler el Molí va ser cinquena en el total i va derrotar la també bagenca Marta Ponsa, segona amb 2.51.57.
En la competició masculina va guanyar Oriol Massó, del Vacarisses Corre, amb 2.10.01, que només va treure un segon de diferència al segon, Dani Escamilla.
Finalment, en la cursa ràpida, l'speed trail, doble èxit alemany per als corredors del Wolfsburg Alex Krenz (47.48) i Katharina Stark (57.23). En homes, van completar el podi els corredors del CA Navarcles Xavier Martínez Plaza (49.43) i Xavier Martínez Finestres (50.18).
