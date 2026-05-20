L'espina clavada de Marc Bernal al Barça
El jugador de Berga tancarà a Mestalla una temporada marcada per la precaució i per haver donat símptomes que la vinent ha de ser la de la seva confirmació definitiva
German Bona
Tot i haver participat en 32 partits aquesta temporada, i a falta de tancar el curs aquest dissabte a Mestalla, la sensació és que els seguidors del Barça s'han quedat amb ganes de veure encara més Marc Bernal. Per dos motius. El primer, perquè després de passar-se gairebé un any lesionat del genoll i després d’una dura recuperació, tant al club com a l'staff tècnic ha prevalgut la màxima prudència en el seu retorn. I la segona raó: que quan el migcampista de Berga ha pogut tenir continuïtat i donar el millor de si mateix, ha protagonitzat un gran impacte en l’equip, no només en la seva funció primordial de pivot defensiu, sinó també en la seva capacitat d’arribar a l’àrea contrària i marcar gols (va firmar 5 gols entre el 22 de febrer i el 18 de març).
Bernal va rebre l’alta mèdica a mitjans del mes de setembre —de fet, només va faltar als tres primers partits de LaLiga—, però no va ser fins entrat el mes de febrer que, en absència d’un Frenkie de Jong aleshores lesionat, va poder treure el cap a l’onze titular. Hansi Flick sempre li ha mostrat una gran confiança, però també ha exercit de protector. Fins que el tècnic alemany es va adonar que ja no tenia sentit continuar dosificant gairebé a l’extrem els seus minuts.
Cinc gols aquesta temporada
I quan va poder jugar i sentir-se important, Marc Bernal no va perdre el temps. Va exhibir la seva capacitat més ofensiva i va tornar a recordar el futbolista dels inicis de la seva primera temporada, abans de la lesió, quan Flick va quedar convençut d’un jugador amb unes enormes capacitats físiques (fa 1,93 d’alçada) i tècniques. La llarga recuperació no va ser en va, ja que el migcampista la va aprofitar per guanyar massa muscular i velocitat amb exigents exercicis dins i fora del club.
Un esquinç de turmell va tallar aquesta progressió tan sonada després de marcar a les tres competicions (Champions, Lliga i Copa del Rei) i es va perdre quatre partits, però en els dos últims de Lliga va recuperar la titularitat i les bones sensacions. Aquest dissabte torna a Mestalla, l’estadi on va debutar de la mà de Hansi Flick. Un partit especial per al de Berga, per tancar el cercle en dos anys en què hi ha hagut de tot.
La selecció a l’horitzó
Però segur que el millor de Marc Bernal està per venir, i que aquesta espina clavada de no haver pogut mostrar tot el que té i amb regularitat, se la traurà el de Berga la pròxima temporada. Ha de ser la de la seva confirmació. Amb el Barça, però també a nivell de selecció.
Als seus 18 anys (en farà 19 dimarts vinent), Marc Bernal ja ha aconseguit debutar amb la selecció sub-21 amb l’objectiu de l’Eurocopa vinent a l’horitzó i, per què no, una absoluta on ja hi són consolidats els seus companys de generació Pau Cubarsí i Lamine Yamal.
