Handbol

L'Handbol Berga acull la final a quatre de la Primera Catalana cadet amb desig de victòria

La formació vol assolir el màxim després d'una gran temporada, en què l'equip va acabar invicte la primera fase i només amb una derrota la segona

L'equip cadet masculí de l'Handbol Berga jugarà la final a quatre a casa / Jaume Soler Photo/Handbol Berga

L'Handbol Berga acollirà al seu pavelló la final a quatre cadet masculina de Primera Catalana, una oportunitat perquè l'equip local, que va acabar invicte la primera fase i només va perdre un partit a la segona, pugui assolir la victòria.

En les semifinals, que es jugaran a partir de les quatre de la tarda, primer jugarà el Granollers Atlètic contra l'Handbol Gavà i, tot seguit, a partir de les sis, els berguedans s'enfrontaran al Club Handbol Cambrils, en la lluita d'una altra plaça per a la final. Diumenge es disputarà el partit pel tercer lloc a les deu del matí i la final, a partir de les dotze.

Serà una bona oportunitat per gaudir del millor handbol cadet del país, en una final a quatre en què, des del club, es destaca que "arribar aquí ja és un premi a la feina, el compromís i el creixement d'aquest grup". Això farà que ara es competeixi "sense renunciar a res i amb tota la il·lusió per intentar ser els millors".

El cap de setmana també vindrà marcat pel gran moment de la formació alevina, que va acabar primer del seu grup a la Copa Federació de Primera, amb la qual cosa va assolir la classificació per a les semifinals a partit únic. Després de vèncer el Banyoles per 4-10 en els quarts de final, jugarà el mateix dissabte, a les quatre de la tarda, contra el Barberà en semifinals al Pavelló Vell. L'altre partit el jugaran el Cooperativa i l'Igualada a Sant Boi. Els anoiencs van vèncer per 7-9 el Ribes en quarts.

