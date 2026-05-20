Fermín López, després de l'operació que li farà perdre’s el Mundial: "La vida i el futbol són cruels"
El centrecampista blaugrana estarà al voltant de tres mesos de baixa després de ser intervingut de la seva fractura en el cinquè metatarsià del peu dret
Fermín López estava cridat a ser un dels grans referents de la selecció espanyola de cara al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Als seus 23 anys, i després de completar la seva millor temporada al primer equip del Barça, li ha tocat passar per un mal moment d’aquests que marquen. Després de fracturar-se el cinquè metatarsià del peu dret en l’últim partit contra el Betis, el centrecampista d’El Campillo va haver d’acceptar deixar escapar el tren de la Copa del Món.
Intervingut dimarts a la tarda a l’Hospital de Barcelona, Fermín haurà d’estar de baixa al voltant de tres mesos. Prou com per poder començar el pròxim campionat de Lliga.
Des del seu compte d’Instagram, Fermín va mirar d’expressar quin sentiment l’envaeix: «La vida y el fútbol es cruel quan menys t’ho esperes o mereixes, però cal acceptar que tot forma part del camí. És un moment molt dur per mi i un altre repte més en la meva carrera que superaré, no en tingueu cap dubte».
El futbolista blaugrana va assegurar que la seva idea és tornar «més fort físicament i mentalment», i no va dubtar a mostrar el seu suport als futbolistes de la selecció espanyola que sí que podran jugar el pròxim Mundial, la llista de convocats de la qual la farà oficial Luis de la Fuente dilluns que ve.
L’absència de Fermín obligarà el seleccionador a buscar un perfil polivalent per a la mitjapunta.
