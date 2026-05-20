El TEA Football Cup de futbol benjamí acollirà vint formacions, dissabte a Sant Fruitós
El campionat arriba a la quarta edició i serveix per recaptar fons per visibilitzar la tasca amb nens amb trastorn de l'espectre autista
El camp de futbol de Sant Fruitós de Bages acollirà, per quarta edició, la TEA Football Cup, una competició amb un gran cartell de formacions benjamins en un jornada solidària. Així, des del Centre de Recursos el TEA de la Catalunya Central es recaptaran fons per visibilitzar la tasca que es fa per adaptar nens que tenen trastorn de l'espectre autista. Diversos jugadors de primer nivell, com Joan García, Pau Víctor, Pau López o Ilias Akhomach han fet campanya en favor de participar-hi.
Des del punt de vista esportiu, un total de vint equips formaran part del torneig.
A partir de les nou del matí, se succeiran els partits en els tres camps habilitats. En el grup A jugaran el Llevant, el Mallorca, el Sant Andreu, el Can Rull i el Fruitosenc. En el B, el FC Barcelona, el Braga, l'UJS Tolosa, el Prat i el Gimnàstic de Manresa; en el C, la UD Amistad, el Tolosa FC, el Girona, el Reus i el CE Manresa; i en el D, el Mercantil, l'Andorra, el Castelló, el Vila-real i el Gimnàstic de Tarragona.
Els dos primers classificats arribaran als quarts de final i hi haurà eliminatòries fins a la final. Els conjunts eliminats disputaran un altre quadre fins arribar a la final de plata.
Durant el torneig, a més, hi haurà diferents sortejos entre els assistents que serviran per recaptar fons. També es pot obtenir més informació entrant al compte d'Instagram de la TEA Football Cup.