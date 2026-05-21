El Barça celebra la Lliga amb un sopar a Castelldefels per tot el que val: Laporta aclamat, Araujo tenyit de blau, Lamine amb la seva nova parella...
Jugadors, cos tècnic i directius es donen cita en un restaurant per acomiadar la temporada
MARC GRAUPERA
Va tornar a faltar la cirereta de la Champions per coronar una temporada brillant, però la Supercopa i, especialment, la Lliga han adornat un curs notable que mereixia un comiat col·lectiu per tot el que val. Aquesta cita ha tingut lloc aquest dimecres en un restaurant de Castelldefels amb un sopar per a 150 convidats que serveix per tancar la campanya abans de la desbandada dels jugadors per disputar el Mundial dels EUA, Mèxic i Canadà.
Futbolistes, tècnics i directius del club blaugrana amb les seves parelles estaven citats a partir de les 20.00 hores al Casanova Beach Club de Castelldefels, un dels llocs preferits de Ronaldinho en la seva etapa al Barça. Els primers a aparèixer van ser els jugadors del planter Tommy Marqués, Álvaro Cortés i Xavi Espart, seguits per Marc Casadó i Roony Bardghji. També va donar exemple de puntualitat, com no, Hansi Flick, que va signar autògrafs i es va fer fotografies amb els aficionats culers que eren a prop del local.
Una placa per a Lewandowski
Joan Laporta, el president electe, va ser un altre dels més aclamats abans d’un sopar especial per a jugadors com Robert Lewandowski, que va ser dels últims a arribar, juntament amb Raphinha. El polonès, a qui se li va lliurar una placa commemorativa, deixarà el Barça aquest estiu després de quatre temporades. Una de les imatges més sorprenents va ser la de Ronald Araujo, que es va presentar a l’àpat tenyit de blau, tal com li havia promès a David Broncano a ‘La Resistencia’.
Lamine Yamal tampoc es va perdre la celebració. L’astre, que continua recuperant-se de la seva lesió amb la mirada posada en el Mundial, va arribar acompanyat de la seva nova parella, la influencer sevillana Inés García, amb qui ha estat de vacances a Grècia. Fermín, recentment operat, i Ferran Torres van ser les principals absències. La plantilla continuarà aquest dijous les celebracions amb una jornada al parc d’atraccions Port Aventura.
“Un equip de llegenda”
En els discursos previs a l’àpat, Laporta es va mostrar molt satisfet pel curs culer. “Ha estat una temporada fantàstica. Esteu construint un equip de llegenda, amb una temporada passada que va ser històrica, igual que l’actual. Vull agrair l’esforç a Hansi, a l’staff, als jugadors i als membres de la junta, entre molts altres. Tenim un grup amb un nivell humà extraordinari, amb talent i un gran caràcter. El vostre esperit és la clau de l’èxit”, va dir el dirigent.
El president va tenir paraules d’elogi per a Lewandowski: “Vas deixar un gran club per venir aquí. Per a nosaltres va ser un moment extraordinari. Sempre formaràs part de l’escut. Barcelona és casa vostra i volem veure’t aviat per aquí”. Araujo també es va recordar del polonès: “Vas venir en un moment molt difícil i estem molt agraïts. A partir de la teva arribada, amb el teu esforç, disciplina i actitud, vam créixer molt com a equip”, va remarcar l’uruguaià.
Subscriu-te per seguir llegint
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
- Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix